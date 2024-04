Tifosi del Milan lasciano lo stadio durante il derby: vogliono evitare la festa Scudetto dell’Inter Dopo il gol di Thuram molti tifosi del Milan hanno deciso di lasciare San Siro per non vedere la festa Scudetto dell’Inter. Ma uscendo dallo stadio hanno trovato diversi supporter nerazzurri pronti a prenderli in giro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il derby generalmente è la partita dell'anno. Quello tra Milan e Inter valido per la 33ª giornata di Serie A aveva in palio anche lo scudetto per i nerazzurri, che avevano la chance di chiudere definitivamente i giochi con cinque giornate d'anticipo, e di mettere la seconda stelletta sul petto. Così è stato. L'Inter ha vinto 2-1 con il Milan e ha conquistato il 20° scudetto. Gioia enorme per i nerazzurri, delusione feroce per i rossoneri. E molti tifosi del ‘Diavolo' hanno deciso di abbandonare San Siro in anticipo per evitare di assistere alla festa dei ‘cugini', ma uscendo dal Meazza hanno trovato tanti tifosi interisti fuori dall'impianto che li hanno presi in giro.

Vincendo il derby l'Inter sarebbe diventata matematicamente Campione d'Italia con cinque turni di anticipo. Nel primo tempo segna Acerbi, a inizio ripresa Thuram sorprende Maignan ed è 2-0. La partita sembra finita, lo Scudetto prende in modo definitivo la via della sponda nerazzurra di Milano. In quel momento decine di tifosi del Milan, nonostante ci sia quasi un intero secondo tempo da giocare, decidono di lasciare la ‘Scala del Calcio'. Non vogliono vedere il trionfo dei rivali di sempre e soprattutto la festa, pronta a partire in campo e pronta a durare per ore.

Vanno via in tanti, non uno alla volta, ma a dozzina. Le immagini che sbucano sui social sono chiare, esemplificative, c'è poco da vedere per i tifosi rossoneri – chiaramente non tutti fanno così, in tanti sperano nella remuntada e provano a sostenere Leao e compagni (senza fortuna). Molti restano sugli spalti, ma quelli che vanno via ed escono dallo stadio trovano diversi tifosi nerazzurri appostati all'esterno dello Stadio che sono li pronti a sfotterli, a canzonarli. D'altronde il derby è pure questo, lo sfottò, per chi perde è la parola da evitare, mentre per chi vince è la parola d'ordine. Dopo il danno (sportivo) pure la beffa. Una serata da dimenticare per i tifosi rossoneri, da ricordare per sempre per quelli nerazzurri.