Scandalo a Miami in Copa America: tifosi entrano allo stadio dalle prese d'aria, gravi incidenti Sfiorata la tragedia in Copa America: gravi incidenti prima dell'inizio della finale tra Argentina e Colombia, svenimenti e feriti. Tifosi senza biglietto hanno forzato i cancelli, falle assurde nella sicurezza. Un video incredibile mostra alcuni tifosi che entrano allo stadio dalle prese d'aria poste al di sotto.

A cura di Paolo Fiorenza

La finale della Copa America vinta dall'Argentina sulla Colombia ai tempi supplementari grazie al gol di Lautaro Martinez ha vissuto un'immediata vigilia che ha fatto gridare allo scandalo chi era presente all'Hard Rock Stadium di Miami ma anche chi ha assistito sui social ai gravi incidenti all'esterno dell'impianto, causati da migliaia di tifosi senza biglietto che hanno cercato di forzare gli ingressi. Le falle gigantesche nella sicurezza e più in generale nell'organizzazione di un evento di questa portata sono state esposte in maniera clamorosa anche da un video davvero incredibile, che mostra alcuni tifosi riuscire ad entrare nello stadio – chiaramente senza biglietto – arrampicandosi dalle prese d'aria poste al di sotto.

Tragedia sfiorata a Miami prima della finale di Copa America: svenimenti e feriti

Si è rischiato davvero la tragedia a Miami prima dell'inizio della finale di Copa America, a causa della presenza all'esterno di tantissimi tifosi, in massima parte colombiani, che volevano entrare nonostante fossero sprovvisti di tagliandi. La pressione sui cancelli è diventata tale che alcuni di loro sono svenuti, mentre altri sono rimasti feriti, ed è stato necessario l'intervento delle squadre mediche, messe sotto stress massimo. Così come si è trovato in grandissima difficoltà il personale addetto agli ingressi e alla sicurezza. La polizia ha dovuto chiudere diversi gate, aggravando il problema: si sono vissute scene di panico che hanno riportato alla memoria tragedie del passato, e solo la buona sorte ha fatto sì che non ci scappasse il morto.

Alcuni tifosi travolti dalla pressione alle loro spalle: si è sfiorata la tragedia prima di Argentina-Colombia

La partita inizia con oltre un'ora di ritardo a causa degli incidenti

I problemi dovuti alla calca all'esterno dello stadio hanno costretto a ritardare via via l'orario del fischio d'inizio del match: prima mezzora, poi un'ora, infine un'ora e un quarto. La partita, originariamente programmata per le 2 italiane, è iniziata alle 3:15. Una decisione inevitabile, visto che pochi minuti prima dell'orario inizialmente previsto c'erano quasi 30mila tifosi ancora fuori dall'impianto di Miami.

Tifosi colombiani all'esterno dei cancelli prima del match di Miami

Tanti biglietti falsi, resta fuori chi aveva quelli buoni

In molti, oltre a non avere il biglietto, ne avevano anche di falsi: un quantitativo enorme, che ha provocato ulteriore caos agli ingressi, ma anche dentro lo stadio, visto che chi aveva i tagliandi buoni si è trovato occupato il proprio posto dagli abusivi che non volevano lasciarlo. Ancora più sfortunato è stato chi – pur avendo un biglietto regolarmente acquistato e pagato profumatamente – non è riuscito neanche ad entrare all'Hard Rock Stadium, mentre assisteva allo scavalcamento dei cancelli da parte degli abusivi, troppo superiori in numero rispetto capacità di reazione della sicurezza.

Questi tifosi – dopo aver raggiunto l'interno dell'impianto – hanno percorso di gran carriera diversi corridoi di accesso alle tribune, precedendo gli agenti di sicurezza che sorvegliavano il settore nella zona sud-ovest. Perfino molti parenti dei giocatori delle due nazionali impegnate nella finale, Argentina e Colombia, sono rimasti fuori dallo stadio quando le porte d'ingresso sono state chiuse bruscamente. Dopo gli incidenti, infatti, diversi settori d'ingresso sono stati temporaneamente chiusi finché l'organizzazione non ha potuto controllare alla meglio la situazione. La polizia della Florida ha dovuto rafforzare la sicurezza non appena è stato ristabilito l'ordine ed è riuscita ad arrestare diversi tifosi entrati senza biglietto, ma ovviamente non tutti.

Una figuraccia davvero colossale dell'organizzazione statunitense della Copa America, che già era stata fatta a pezzi dal Ct dell'Uruguay Marcelo Bielsa: alla fine si può solo tirare un sospiro di sollievo perché non c'è stata nessuna vittima.