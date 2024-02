Tifosa della Roma perde la sciarpa all’Olimpico, l’appello dilaga sui social: “L’ho presa io” Il disperato appello di una tifosa della Roma, che aveva perso la sua sciarpa giallorossa al termine del match col Cagliari, è dilagato su Twitter finché nella notte non è arrivato il messaggio che aspettava con tutto il cuore: “Ce l’ho io perché sapevo fosse la tua. Se ci sei, te la do a Roma-Inter”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma di Daniele De Rossi è una gioia per gli occhi, oltre che un toccasana per la classifica: da quando il 40enne di Ostia ha preso il posto il mese scorso dell'esonerato José Mourinho, la squadra giallorossa appare trasformata. La vittoria per 4-0 sul Cagliari nel posticipo del lunedì è la terza di fila dopo quelle su Verona e Salernitana, e ora Dybala e compagni distano un solo punto dal quarto posto dell'Atalanta, in piena corsa per la Champions. Una serata di felicità per tutti i tifosi della Lupa che erano all'Olimpico, ma che è diventata amara per una di loro, quando ha scoperto di aver perso l'amata sciarpa portata con sé allo stadio. Il toccante appello diffuso sui social ha fortunatamente avuto successo: "Ce l'ho io perché sapevo fosse la tua", ha risposto un altro tifoso.

La partita appena finita quando ieri sera una sostenitrice sfegatata della Roma ha scritto su Twitter: "Chiunque fosse in Tevere mi recupera la mia sciarpa sul vetro??? Altezza posto 66 della fila dei disabili. Per favore!!!". Poi in un altro post poco dopo: "Avrei preferito perdere il cellulare, qualsiasi cosa ma non la mia sciarpa!!! Se conoscete qualcuno che lavora lì come steward in Tevere, chiunque ci sia stato, che magari l'ha trovata. Per favore!!!". E ancora: "Ho chiesto a chi aveva lo striscione lì, ma ha detto che quando sono andati a ritirarlo non c'era più. Ma perché???". Tutti post accompagnati dalle emoji delle lacrime, segno evidente di quanto ci tenesse la tifosa della Lupa al simbolo d'amore per la squadra della sua vita.

E Twitter ha risposto alla grandissima, diffondendo in maniera virale la richiesta, al punto che la stessa tifosa ieri poco prima di mezzanotte ha scritto: "Ringrazio chi sta condividendo, retwittando e spargendo la voce. Quella sciarpa è con me da sempre. Pensare di non averla più mi fa spezza. Vi ringrazio per l'aiuto".

Leggi anche Individuato un tifoso che ha rivolto insulti razzisti a Maignan: incastrato da un video sui social

È passata quasi un'altra ora, finché quando ormai era notte è comparso un bellissimo messaggio di risposta, quello che la tifosa attendeva con tutto il cuore: "Ciao, sono il ragazzo abbonato con Andrea vicino a te e alla tua amica, ce l'ho io perché sapevo fosse la tua. Se ci sei, te la do a Roma-Inter".

"Buongiorno Romanisti!!! – ha poi scritto all'alba la tifosa giallorossa – La sciarpa è stata ritrovata dal mio vicino di posto!!! Vi ringrazio tantissimo, di cuore!!! Non potete capire la mia felicità!!! Grazie grazie grazie!!!", con tanti cuori a mostrare la propria felicità. Adesso niente può offuscare la gioia per questa Roma ritrovata. La sciarpa è tornata esattamente al suo posto: dove dovrebbero essere tutte le cose che ci scaldano il cuore.