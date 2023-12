Thuram in gol dopo 21 passaggi di fila: l’Inter gioca bene, con buona pace di chi dice il contrario Thuram segna il terzo gol all’Udinese dopo 21 passaggi di fila: l’Inter gioca bene e si diverte a smentire tutti i suoi detrattori ogni partita che passa.

A cura di Vito Lamorte

Marcus Thuram ha segnato il sesto gol in campionato, il settimo stagionale con la maglia dell'Inter. È la sua prima annata con i colori nerazzurri ma il figlio d'arte si è inserito subito e si trova sempre più a suo agio nello scacchiere di Simone Inzaghi. La Beneamata ha strapazzato l'Udinese con un poker e si è ripresa la vetta della Serie A effettuando il contro-sorpasso alla Juventus.

Dopo aver faticato a sbloccare il match, i nerazzurri sono andati sul velluto e hanno infilato per tre volte la porta avversaria in otto minuti: il terzo gol porta la firma di Thuram e arriva dopo una sequenza di 21 passaggi da parte dei calciatori dell'Inter prima del tocco nella porta avversaria del numero 9.

Il possesso nasce a destra con Barella, Calhanglu, Darmian e lo stesso Thuram in appoggio prima di sfogare sulla sinistra con Dimarco che appoggia per Mkhitaryan che serve un cross al bacio che il numero 9 deve solo appoggiare in porta. In mezzo la toccano quasi tutti passando anche da Bastoni, Bisseck e Acerbi.

Tralasciando l'avversario, anche se lo stesso è accaduto anche in casa del Napoli, e quello che può valere questo tipo di dato prima del gol, l'Inter si sta divertendo a smentire tutti i suoi detrattori ogni partita che passa: la squadra di Simone Inzaghi gioca un buon calcio e diverte i suoi tifosi riuscendo a mixare fisicità, grandi doti atletiche e giocate dei singoli.

Una squadra che sa quello che deve fare in ogni zona del campo e in ogni situazione: i calciatori spesso muovono il pallone a memoria perché sanno che in quella porzione di terreno di gioco troveranno un compagno che gli permetterà di avere uno sfogo per la palla o semplicemente per portarsi via l'uomo.

Non sarà mai il Manchester City e nemmeno il Real Madrid per evidenti motivi ma l'Inter riesce ad esprimersi in maniera molto armonica e a sfruttare le migliori caratteristiche dei suoi giocatori. Il club nerazzurro si conferma come una delle squadre che si muove meglio in verticale e quando i suoi calciatori riescono ad avere un po' più di spazio nell'ultima parte di campo può succedere di tutto.

Simone Inzaghi si è spesso scontrato con una parte della critica ma è sempre andato avanti per la sua strada, non lasciandosi scalfire, e pezzo dopo pezzo ha messo su una squadre di che diverte e si diverte. Inevitabilmente ci saranno dei momenti di flessione, il campionato è una lunga corsa a tappe e gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo, e in quei momenti l'Inter dovrà dimostrare di aver fatto il definitivo salto di qualità. Le prove non mancheranno.