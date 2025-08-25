Calcio
Thomas Muller si fa scappare davanti a tutti una cosa che non andava detta: reazione esilarante

Thomas Muller si fa scappare davanti a tutti una cosa che non andava detta: la reazione dell’ex Bayern Monaco è esilarante ma ormai non può più tornare indietro.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Thomas Muller ha detto una cosa che non doveva dire in conferenza stampa e ha suscitato le risate di tutti i presenti: l'ex calciatore del Bayern Monaco, oggi ai Vancouver Whitecaps, si è accorto della gaffe e ha provato a rimediare ma ormai la ‘frittata' era fatta.

Muller aveva appena segnato il suo primo gol in Major League Soccer con la franchigia canadese e nel post-partita ha accidentalmente rivelato una notizia che riguardava il suo compagno di squadra Tristan Blackmon: il calciatore è stato convocato nella nazionale degli Stati Uniti ma la notizia avrebbe dovuto rimanere segreta, poiché la lista dei convocati non è ancora stata ufficializzata.

Muller si fa scappare davanti a tutti una cosa che non andava detta: la gaffe fa ridere tutti

Thomas Muller è sempre stato un personaggio ‘unico' a livello comunicativo e si conferma così anche nella sua nuova esperienza negli Stati Uniti: il calciatore tedesco ha parlato nella conferenza stampa dopo la partita vinta dai Vancouver Whitecaps contro St. Louis City per 3-2, in cui ha segnato il suo primo gol in Major League Soccer, e si è fatto scappare davanti a tutti una cosa che non andava detta. L'ex Bayern Monaco ha svelato che il suo compagno di squadra Tristan Blackmon è stato convocato nella nazionale maschile degli Stati Uniti ma la notizia avrebbe dovuto rimanere segreta, poiché la lista ufficiale non è ancora stata annunciata.

Muller ha detto "Tristan è convocato per gli Stati Uniti" ma dalla reazione dei presenti nella sala si è subito reso conto che nessuno sapeva questa notizia e che aveva svelato una cosa di cui nessuno era a conoscenza. Ha provato a correggere il tiro ma ormai gaffe era fatta, così ha preferito fare gli auguri al compagno: "Ho sentito quello che ho sentito, congratulazioni a Tristan e congratulazioni agli Stati Uniti".

Blackmon è un difensore di 29 anni dei Whitecaps e per lui sarebbe la sua prima convocazione ufficiale nella nazionale statunitense. Era nella lista dei pre-convocati per la Gold Cup del 2025, ma poi è stato escluso: gli Stati Uniti giocheranno quattro amichevoli tre settembre e ottobre contro Corea del Sud, Giappone, Ecuador e Australia ma non è ancora noto per quale blocco verrà convocato il difensore dei Vancouver.



