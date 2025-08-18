Calcio
Thomas Müller incredulo all’esordio in MLS, non conosceva una regola: “È stato strano”

Esordio agrodolce per Müller in MLS: rete annullata e stupore per la regola che obbliga a restare due minuti fuori.
Thomas Müller è andato vicino a un esordio perfetto con i Vancouver Whitecaps. L'ex colonna del Bayern Monaco e della nazionale tedesca ha giocato la sua prima partita con la squadra della MLS segnando anche un gol. Rete che però è stata annullata per fuorigioco, negando una grande gioia per i canadesi che alla fine hanno pareggiato 1-1 contro gli Houston Dynamo.

Si è ambientato velocemente dunque Müller, che però dovrà imparare in fretta il regolamento del calcio d'oltreoceano. Nel post-partita infatti il classe 1989 ha rivelato scherzosamente di non conoscere una particolare regola della MLS, che lo ha sorpreso.

Si tratta di qualcosa relativo agli infortuni, con Müller che ha spiegato: "Quello a cui ho dovuto un po’ abituarmi è stata una regola. Non so se l’avete notato. Jayden Nelson ha avuto un breve stop per infortunio e poi è dovuto restare due minuti fuori. È stato un po’ strano. Ma ora conosco anche io questa regola della MLS". Tra il serio e il faceto, il tedesco ha aggiunto: "Questo significa che, anche se mi dovessi fare male, non chiederò trattamento, così non devo restare fuori".

Cosa prevede il regolamento MLS in caso di infortuni

Se un calciatore resta a terra con un sospetto infortunio per più di 15 secondi, l’arbitro ferma il gioco e chiama il team medico in campo. Il giocatore viene accompagnato fuori dal campo, ma poi non può rientrare immediatamente: deve infatti restare fuori per un minimo di due minuti che partono quando il gioco riprende. A cosa serve questa regola? A ridurre le simulazioni o i tentativi di perdere tempo, cercando di condizionare in positivo i furbetti. Ovviamente ci sono delle eccezioni, in primis quelle relative agli infortuni alla testa o a falli sanzionati con cartellini per gli avversari.

Müller non è l'unico a essere rimasto spiazzato, visto che anche Messi in un'occasione fu sorpreso da questa regola. Leo fu costretto a restare fuori per due minuti effettivi, mancando così l’occasione di battere un calcio piazzato.

