Thierry Henry indignato per la regola della Champions che danneggia l'Inter: "Come è possibile?" Thierry Henry torna a parlare della regola dei gol fuori casa aboliti dalla Uefa nel 2021. L'ex stella del calcio francese si chiede perché l'Inter non possa trarre alcun vantaggio da ben tre gol realizzati in trasferta: "Com'è possibile?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 3-3 di Barcellona-Inter di Champions fino a quattro anni fa sarebbe stato un risultato più che positivo per i nerazzurri per via della regola dei gol realizzati in trasferta. Una regola abolita poi definitivamente nel 2021 dalla Uefa per tutte le competizioni europee. Ma cosa prevedeva? In caso di parità di punteggio complessivo nelle due partite di un confronto a eliminazione diretta, la squadra che aveva segnato più gol in trasferta sarebbe stata dichiarata vincitrice. Un vantaggio dunque che in questo caso avrebbe avuto chiaramente l'Inter dopo i 3 gol rifilati ai catalani.

Nel corso del post partita negli studi della CBS, Thierry Henry, insieme agli altri due opinionisti, ovvero Carragher e Richards, ha parlato proprio dell'abolizione di questa regola che a suo dire sarebbe uno svantaggio per una squadra capace addirittura di segnare 3 gol in trasferta. Il francese sembrava chiederne il ripristino. "So che è così da molto tempo e dobbiamo accettarlo", ha detto Henry in merito all'eliminazione della regola dei gol in trasferta, "ma fuori onda stavo parlando con Jamie (Carragher) e gli ho detto, ‘come puoi segnare tre gol fuori casa senza avere un vantaggio?'".

Henry è perplesso, quasi indignato per questa situazione nonostante sia così ormai da quattro anni. "Per me i gol in trasferta sono stati enormi, se ne segni tre in trasferta non hai comunque il vantaggio di 0-0 in casa", ha detto Henry scrollando le spalle. L'ex stella del calcio francese ha dunque spiegato come in questi casi rappresenti un rammarico non poter sfruttare al meglio il fatto di essere riusciti a segnare così tanti gol in trasferta. La partita di ritorno di fatto resta apertissima, come se si partisse dallo 0-0, senza alcuna distinzione.

L'Inter festeggia dopo il gol del momentaneo 0-2 di Dumfries.

Quando la Uefa ha deciso di abolire la regola dei gol in trasferta e cosa sarebbe successo all'Inter

La UEFA ha deciso di abolire la regola che dava ai gol segnati fuori casa la possibilità di fungere da fattore determinante in caso di parità di punteggio prima della stagione 2021-22. Ma cosa sarebbe successo a Barcellona e Inter nella gara di ritorno nel caso in cui non fosse stata abolita questa regola? L'Inter sarebbe stata avvantaggiata poiché i nerazzurri, dopo il 3-3 maturato a Barcellona, avrebbero potuto pareggiare 0-0, 1-1 e 2-2 al ritorno al Meazza mettendosi in tasca la qualificazione per la finale. Ora invece si parte in perfetta parità.