Thiago Motta spiega la vittoria del Napoli con la Juve: "Forti e poi possono prepararsi in settimana" Thiago Motta nel post Napoli-Juventus ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Ho visto personalità, con un primo tempo giocato meglio". Poi però il crollo: "Per vincere queste gare devi giocare alla grande per 95 minuti, loro più forti e facilitati nel poter prepararsi durante la settimana".

Il Napoli ha rifilato la prima sconfitta stagionale in campionato alla Juventus, rimontando il gol iniziale dei bianconeri con un secondo tempo straripante: un 2-1 al Maradona che ha visto esultare i partenopei di Conte ancora solitari in vetta alla classifica, allungando in modo importante su una diretta avversaria. Thiago Motta accetta la sconfitta ma sottolinea il vantaggio dei partenopei: "Si è visto nella ripresa, noi siamo calati loro no: sono forti, ma possono prepararsi con più calma durante la settimana".

La Juventus ci ha provato, creduto, sperato. Un primo tempo importante, di personalità, al Maradona contro la capolista Napoli dell'ex Conte. Thiago Motta ha voluto sottolineare il bicchiere mezzo pieno di una gara poi finita nel peggiore dei modi, con una sconfitta che di fatto allontana i bianconeri dalla lotta tricolore: "Ho visto personalità in campo, non sono arrabbiato per questa sconfitta ma dispiaciuto. Loro ci hanno creato più difficoltà rispetto al primo tempo, alla lunga hanno giocato meglio".

I meriti del Napoli: "Più forti, ma anche facilitati dal non avere altri impegni"

I meriti del Napoli sono innegabili, con una rimonta schiacciante per una ripresa a senso unico: "Una squadra che sta molto bene in campionato e che ha confermato che le nostre difficoltà su questo campo sono evidenti. Dopotutto è la sesta sconfitta consecutiva dal 2019 ad oggi e non un caso. Abbiamo avuto un ottimo primo tempo, poi sono stati migliori loro. Sono forti, ma possono anche preparare la partita mentalmente e fisicamente durante la settimana perché hanno solo questo impegno, non come noi".

La prima sconfitta in campionato: "Perdere fa sempre male, ma pensiamo già al Benfica"

La prima sconfitta brucia, ma Thiago Motta prova a non pensarci: "Non vorrei mai perdere, la sconfitta fa sempre male ma dobbiamo digerire velocemente perché non c'è tempo: fra tre giorni siamo ancora in campo e mercoledì contro il Benfica non abbiamo la possibilità di staccare la spina e non pensarci. Adesso ci concentriamo al futuro cancellando questa. Nel secondo tempo c'è stato un calo pesante. Prima riuscivamo a uscire palla al piede contro il loro pressing e abbiamo preso fiducia e campo. Poi, molto meno: noi siamo calati, per vincere queste partite servono 95 minuti a grandissimo livello".

L'esordio di Kolo Muani, Thiago Motta soddisfatto: "Ha mostrato le qualità che ha"

Poi l'esordio molto positivo di Kolo Muani: "Lo volevamo per questo: con la società abbiamo fatto analisi importanti per caratteristiche differenti da quelli che abbiamo in rosa e così siamo riusciti ad individuarlo in lui. Aggredisce, è dinamico, sa fare pressing senza palla: tutti elementi che ci hanno soddisfatti e che si sono visti".