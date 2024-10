video suggerito

Thiago Motta risponde a Conte sulla 'pressione Scudetto': "Sicuramente non si riferisce a me. O sì, non lo so" Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa il match della Juventus contro il Cagliari e ha risposto alle parole di Antonio Conte sulla 'pressione Scudetto' di cui ha parlato l'allenatore del Napoli.

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa il match della Juventus contro il Cagliari e ha messo in guardia la sua squadra in vista della gara contro i sardi: "Ogni partita è diversa. Dobbiamo essere concentrati sulla prossima partita contro un Cagliari che sta bene. Si difendono bene, in ripartenza sono una squadra forte. Davanti Piccoli sta bene, Luvumbo va velocissimo. Viola ha fatto un’ottima prestazione, noi dobbiamo essere determinati a fare una grande prestazione. Domani siamo in casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare bene il nostro lavoro dal primo all’ultimo minuto".

In merito alle parole di Antonio Conte sulla ‘pressione Scudetto' sul Napoli da parte degli avversari (‘ca nisciuno è fesso'. Se qualcuno mette pressione sul Napoli guardi se stesso e pedali'), il tecnico bianconero ha risposto così:"Sicuramente non si riferisce a me, o sì, non lo so. Chiedilo a lui".

Thiago Motta parla dei disponibili per Juve-Cagliari e dell'infortunio di Bremer

Thiago Motta ha parlato del modo in cui la squadra ha lavorato dopo la battaglia di Lipsia: "Bene, molto bene. Quando si vince aiuta tanto nel lavoro. Stanno bene fisicamente e mentalmente. Sono determinati per la partita di domani. Non ci saranno ancora Arek, Gleison, Nico, Adzic e Weah che ha ancora male e sente dolore. Non sarà possibile contare su di lui perché sente ancora male".

Inevitabile un breve passaggio sul brutto infortunio di Bremer: "Gleison è un giocatore importante per noi. Mi dispiace tantissimo per il ragazzo. Umanamente parlando è fantastico, è importantissimo per questa squadra, tecnicamente non c’è neanche bisogno di dirlo. Tutti noi ora daremo qualcosa in più. Se fosse stato un altro compagno anche lui avrebbe preso questa responsabilità. Lo faremo anche per lui. Deve essere tranquillo, calmo, affrontare la difficoltà. Deve accettare la situazione come sta e pensare ad operarsi. Dobbiamo fare meglio. Danilo? Lui come tutti gli altri quando entrerà farà meglio".

Juve in crescita, parla Thiago: "L’entusiasmo fa sempre bene"

Infine, a chi gli chiede cosa pensa dell'entusiasmo crescente intorno alla Juventus per questo buon inizio di stagione Thiago Motta risponde così: "L’entusiasmo fa sempre bene, noi lo utilizziamo per lavorare e ogni giorno venire al campo per fare il nostro lavoro. Questo è il grande vantaggio di poter lavorare con entusiasmo. Questo aiuta, vogliamo mantenerlo e dipende solo da noi. Dobbiamo utilizzare le nostre forze nel modo giusto e per fare un buon lavoro".