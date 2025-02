Thiago Motta non ha dubbi, Juventus superiore all’Inter: “Abbiamo vinto meritatamente”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La Juventus vince il derby d'Italia con l'Inter per 1-0 e grazie al terzo successo di fila in campionato resta in corsa per la zona Champions, agguantando la Lazio al quarto posto, con la vetta occupata dal Napoli distante 10 punti. Il match è stato molto difficile per i bianconeri nel primo tempo, che poteva vederli nettamente sotto alla luce delle tante occasioni avute dagli uomini di Inzaghi, mentre nella ripresa le cose sono cambiate e il gol di Francisco Conceiçao è stato lo specchio di un mutato rapporto di forze in campo. Alla fine dei giochi, Thiago Motta non solo si porta a casa il risultato, ma anche la convinzione di essere stato migliore dell'avversario: "Abbiamo vinto meritatamente", dice a DAZN.

" Io nel cuore dei tifosi? Non alleno per piacere a qualcuno ma a me stesso"

Alla domanda se gli ultimi risultati (in mezzo c'è anche la vittoria nell'andata dei playoff di Champions col PSV) lo abbiano fatto entrare maggiormente nel cuore dei tifosi bianconeri, il tecnico si schermisce: "Non ne ho idea, il mio obiettivo è migliorare la squadra, fare bene il mio lavoro, il massimo tutti i giorni. Mi piace quello che faccio, non alleno per piacere a qualcuno ma a me stesso. So che la strada è giusta, che quello che facciamo è giusto, mi piace vedere i miei ragazzi correre, lottare, combattere e giocare bene a calcio per arrivare sempre alla vittoria. Delle volte non ne siamo stati capaci, stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro e meritatamente abbiamo vinto. Il mio obiettivo è quello lì, poi se sì o no… fa sempre piacere. I ragazzi meritano il sostegno dei tifosi, perché si vede che tutti i giorni si impegnano al massimo e danno tutto quello che hanno in campo per il bene della squadra e della Juventus".

"Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l'Inter, nel secondo abbiamo giocato a calcio"

Thiago Motta spera che le ultime quattro vittorie – e in particolare quest'ultima pesante contro l'Inter – generino un'abitudine al successo: "Le vittorie danno fiducia, danno consapevolezza della forza che abbiamo. È chiaro che per arrivare a queste vittorie si deve fare bene, nel primo tempo non abbiamo meritato di vincere la partita, l'Inter è stata superiore. Non credo nella fortuna, ma se esiste ti arriva pochissime volte, la devi meritare. Questi ragazzi la meritano per gli allenamenti che fanno, danno tutto, si impegnano al massimo. Oggi primo tempo complicato, merito dell'avversario, ma anche noi li abbiamo rispettati troppo, nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio, abbiamo pressato bene e recuperato palloni, siamo andati in avanti. Questo dà fiducia e consapevolezza che la strada è quella lì".