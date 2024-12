Thiago Motta amareggiato dopo il pari Juve a Lecce: “Abbiamo preso un gol che si poteva evitare”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha parlato al termine della sfida che la sua Juventus ha pareggiato in casa del Lecce. I bianconeri hanno subito il gol di Rebic in pieno recupero sprecando l'occasione di poter centrare tre punti d'oro in chiave classifica. Il tecnico bianconero è amareggiato, chiaramente deluso per questo risultato. Prima di iniziare ad analizzare la partita chiaramente Motta ha voluto commentare anche quanto accaduto a Bove in Fiorentina-Inter: "Penso che vedere immagini così sia terribile – ha spiegato -. Mi metto nei panni della mamma e del papà".

A DAZN l'allenatore ha spiegato come nel secondo tempo la squadra sia calata con il Lecce che è venuto fuori: "Abbiamo preso questo gol all'ultimo, ma andiamo avanti e dobbiamo pensare di prepararci bene per la prossima, pensando che nelle partite così dobbiamo migliorare e pensare positivo". Sul gol subito dopo l'errore di Cambiaso ha aggiunto: "Andrea ha fatto una scelta in quel momento, ma i gol si prendono per tanti piccoli errori e prendere questo gol all'ultimo minuto chiaramente si poteva evitare".

Il gol subito dalla Juventus a Lecce.

Il tecnico bianconero poi in conferenza stampa ha poi aggiunto praticamente ancora una volta il suo stato d'animo: "È stato un buon primo tempo mentre nel secondo abbiamo sofferto – spiega Motta -. Oggi dobbiamo digerire questo pareggio e andare avanti preparando bene la prossima con l'opportunità di prendere il risultato che vogliamo". Il discorso sulla formazione e sugli attaccanti inoltre è diventato centrale vedendo la prestazione di Weah che si sta sacrificando come attaccante vista l'assenza di Vlahovic per infortunio e anche di Milik, suo sostituto.

Cambiaso in azione contro il Lecce.

Thiago Motta spiega perché Yildiz non giochi centrale

"Yildiz non gioca centrale ma lo può fare perfettamente" ha spiegato Motta rispondendo a una precisa domanda sul perché il turco non giochi lui in quella posizione in attacco. "Lo può fare e l'ha fatto per un periodo e per un momento della partita contro il Lille – aggiunge – Oggi lo vedo più nella posizione dove è, anche se contro il Lille ad un certo punto era lì davanti in quella zona di campo ma Kenan però può giocare sia largo che da punta centrale".