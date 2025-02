video suggerito

Thiago Messi ha i numeri da fenomeno vero: il figlio di Leo segna 11 gol in una sola partita Straordinario show di Thiago Messi che, nella partita di MLS Cup Under13 ha segnato ben 11 reti nel 12-0 che l'Inter Miami ha rifilato ai pari età dell'Atlanta. Il figlio di Leo ha così confermato numeri impressionanti a soli 12 anni: in 5 partite è già a quota 24 reti e 12 assist.

A cura di Alessio Pediglieri

Thiago Messi continua a far parlare di sé e si appresta a ricalcare in tutto le orme di un papà straordinariamente inserito nella storia del calcio mondiale. Il figlio di Leo, classe 2012, ha strabiliato tutti con l'ennesima prova maiuscola con la maglia dell'Inter Miami Under13 con cui gioca ovviamente con il "dieci" sulle spalle. In una partita di MLS Cup di categoria, in casa di Atlanta ha dato vita ad un vero e proprio show: Miami vittorioso 12-0 con ben 11 reti del piccolo Messi.

Come il padre Leo il "GOAT" del calcio mondiale, anche il giovane Thiago sembra oramai sempre più pronto a diventare un nuovo campione ad altissimi livelli. Ha solo 12 anni ma il piccolo Messi gioca da protagonista nell'Under 13 dell'Inter Miami, la squadra del padre, e nell'ultimo turno di MLS Cup ha messo in piedi un vero e proprio show personale, in cui si è preso la scena totale: nella trasferta in casa di Atlanta, i piccoli dell'Inter Miami hanno surclassato i pari et con un perentorio 12-0. Ben 11 reti sono state segnate da Thiago.

Thiago Messi e l'incredibile prestazione in Atlanta-Inter Miami Under13

Uno score incredibile, iniziato al 12′ e poi proseguito con una cadenza impressionante per tutto l'arco del match con l'undicesima rete arrivata all'89', a riprova anche di una costanza e qualità che vanno oltre al possibile lampo sporadico di genio. Cinque reti nel primo tempo, altre sette in una ripresa in cui ha approfittato del naturale calo di rendimento. Altrui. Ovviamente per Messi junior, il maggiore dei tre figli di Leo, prime pagine sportive e post sui social a decantarne le qualità. Che appaiono sempre più nitide anche vedendo cosa sta compiendo il 12enne con i suoi pari età che, presto, di questo passo lascerà per le categorie superiori.

Le impressionanti medie di Thiago Messi a soli 12 anni: un gol ogni 18 minuti

Thiago Messi in questa stagione con il "numero 10" dell'Under 13 dell'Inter Miami ha giocato cinque partite ma i numeri che ha già inanellato sono a dir poco impressionanti: in totale ha segnato 24 reti e ha fornito 12 passaggi vincenti ai propri compagni di squadra. Per rendere ancor meglio la qualità di Thiago in campo, arrivano in supporto le percentuali: ad oggi, il piccolo fenomeno a una media di quasi 5 gol e 3 assist a partita, pari a una rete ogni 18 minuti giocati.