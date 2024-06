video suggerito

Thiago Almada venduto a 20 milioni, ma chi lo compra non è un club: è l’ultima follia del mercato Il giocatore argentino è stato venduto dagli Atlanta United alla Eagle Football, gruppo finanziario proprietario del Botafogo e dell’Olympique lione. Il futuro del calcio sarà scambiare i giocatori tra holding invece che fra singoli club? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A fine giugno nel mondo del calcio è tempo di mercato, anche per l'MLS, la lega calcistica statunitense. Normalmente i giocatori vengono scambiati direttamente tra le squadre, ma nel caso di Thiaglo Almada la situazione è diversa e decisamente particolare, con il cartellino dell'argentino che verrà venduto direttamente a una holding.

Almada venduto a una holding

Gli Atlanta United venderanno Thiago Almada per 20 milioni di dollari (18,6 milioni di euro) alla Eagle Football Holdings. Il gruppo finanziario detiene quote del Botafogo in Brasile, dell'Olympique Lione in Francia, del RWD Molenbeek in Belgio e del Crystal Palace in Premier League. L'operazione di mercato ha incontrato le resistenze del giocatore, che avrebbe voluto giocare direttamente in Europa, mentre la holding sembra intenzionata a farlo giocare al Botafogo, e dopo un periodo in Brasile trasferirlo in Ligue-1.

È il primo caso di un giocatore di questa rilevanza che viene venduto direttamente a una holding invece che a un club specifico. In questo modo, il gruppo finanziario potrà trasferire il giocatore tra i vari club sotto il suo controllo. Per fare un esempio con situazioni simili che si potrebbero verificare in Europa, è come se un giocatore venisse acquistato dal City Football Group, proprietario di 12 società tra cui Manchester City e Girona, e poi dalla holding spostato tra le diverse squadre di sua proprietà.

Almada è un giocatore argentino di 23 anni e ha già collezionato quattro presenze con la nazionale maggiore. Sarà impegnato anche ai Giochi Olimpici di Parigi con la selezione under 23, dopo aver già preso parte alle olimpiadi di Tokyo nel 2021. Gioca come ala o seconda punta, e le sue caratteristiche migliori sono la velocità e il dribbling, anche se la sua mancanza di muscoli lascia ancora dei dubbi su un suo possibile approdo rapido in Europa. Chissà se questo rimarrà un caso isolato, o se in futuro ci saranno altri casi, anche in Europa di trasferimenti di giocatori non più tramite singoli club ma direttamente fra le holding, come se fossero degli asset finanziari e non degli atleti.