The Rock si traveste da Beckham per Halloween, ma i tifosi gli fanno le pulci: ci sono tanti errori The Rock per Halloween ha sfoggiato un travestimento da David Beckham, provocando la risposta dell’ex nazionale inglese, ma anche di tanti tifosi che hanno evidenziato gli errori nell’outfit. A partire dalla capigliatura…

A cura di Paolo Fiorenza

Come è ormai tradizione, la festa di Halloween – che si consuma nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre di ogni anno – vede le celebrità impegnate a fare a gara per sorprendere con i travestimenti più stravaganti e indovinati, in una corsa compulsiva a postare poi tutto sui propri social, ad uso e consumo dei tantissimi followers. I quali a loro volta non aspettano altro per poter commentare e dare i voti alle varie maschere (qui sotto Icardi e Wanda in versione horror).

Il mondo dello sport non fa eccezione e anche The Rock, nome con cui tutto il mondo conosce il wrestler e attore Dwayne Johnson, ha pensato bene di proporre ai suoi tifosi il proprio personale modo di festeggiare la ricorrenza di Ognissanti. Il 51enne di origini samoane ha postato sul proprio profilo Instagram un video e alcune foto di se stesso camuffato da David Beckham, con tanto di maglietta del Manchester United e parrucca bionda.

Un travestimento che ha provocato la reazione divertita dello stesso ex nazionale inglese, che ha replicato con un messaggio sotto il post: "Pensavo di guardarmi allo specchio. Stai bene, ma ti servirebbe una maglia più grande". In effetti il muscolosissimo Johnson appare strizzatissimo nella iconica maglietta numero 7 di Becks.

L'entusiasmo di The Rock nell'interpretare Beckham, la cui popolarità è stata rilanciata dalla docuserie di successo su Netflix, è stato tuttavia smorzato da alcuni commenti che hanno fatto le pulci al suo outfit, evidenziandone alcuni errori. In primo luogo l'ex pilastro dello United non ha mai portato la maglietta che indossa il wrestler, a parte il fatto che non è chiaramente originale.

Oltretutto quella capigliatura in realtà non è mai stata sfoggiata da David a Manchester e invece risale al periodo del Real Madrid con i Galacticos. Ovviamente non conformi all'originale neanche i caratteri con cui sono scritti nome e numero, così come non c'è il logo Adidas sulla maglietta: in questo caso il motivo è probabilmente il fatto che The Rock è il volto del marchio di abbigliamento sportivo Under Armour. Poco male, visto che a giudicare dalla sua espressione il buon Dwayne si è divertito come un matto…