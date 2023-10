Le manie di Beckham non gli danno tregua: deve preparare i vestiti che indossa una settimana prima Nella serie appena uscita su Netflix, David Beckham si mette a nudo non risparmiando niente della sua malattia, il disturbo ossessivo compulsivo. Dal forno pulito fino a luccicare, alle candele sistemate di notte, al guardaroba preparato per una settimana: non può fare a meno di comportarsi così.

A cura di Paolo Fiorenza

La serie su David Beckham appena uscita su Netflix ha spalancato le porte del mondo dell'ex nazionale inglese – oggi affermato imprenditore e proprietario dell'Inter Miami di Messi – come mai fatto prima. Non manca davvero nulla nelle quattro puntate che ripercorrono la vita e la carriera del 48enne: i successi e i momenti dolorosi, la fama mondiale e le critiche senza pietà, il glamour del matrimonio con la Posh Spice Victoria Adams e la crisi del loro rapporto quando i tabloid spararono in prima pagina il suo presunto tradimento con la sua assistente personale Rebecca Loos.

Beckham non nasconde nulla e anzi si libera di alcuni pesi, come il momento più buio in assoluto, che accadde dopo il cartellino rosso rimediato ai Mondiali del 1998 che costò l'eliminazione all'Inghilterra contro l'Argentina e fece diventare David il capro espiatorio agli occhi di un Paese intero, fino ad arrivare alle minacce di morte. "Era assolutamente depresso, vorrei ancora uccidere quelle persone", dice nella docuserie Victoria, ricordando quei giorni terribili.

David Beckham e Victoria Adams sono sposati da 24 anni

E poi ampio spazio è dedicato alla malattia di Beckham, il suo disturbo ossessivo compulsivo che gli impone di mettere in atto determinati comportamenti, come andare in giro di notte per la casa a pulire le candele: "Quando tutti sono a letto io vado in giro, pulisco le candele. È stancante andare in giro per ogni singola candela a pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro, mi dà fastidio il fumo all'interno di una candela…". Quella di Beckham è una mania patologica per l'ordine, che raggiunge il culmine in questo suo girovagare notturno: "Accendo le luci al giusto livello, mi assicuro che tutto sia in ordine. Odio alzarmi la mattina e in giro ci sono tazze, piatti e ciotole".

Beckham si racconta senza filtri nella docuserie su Netflix

Nella serie l'ex capitano dell'Inghilterra spalanca il suo guardaroba, mostrando abiti che devono essere piegati in modo impeccabile e sistemati meticolosamente. Ma non solo, le ossessioni che lo divorano obbligano Becks a preparare i vestiti pronti da indossare con una settimana di anticipo: "È tutto abbastanza organizzato: giacche, camicie di jeans, camicie e poi si passa da maglioni e cardigan a magliette, calzini intimi e poi abiti. Questi sono i miei outfit per il resto della settimana, preparo la mia settimana".

La maniacalità dell'ex calciatore del Manchester United è tale che ad un certo punto viene mostrato mentre si accorge che qualcosa che è appena fuori posto. Succede dopo che ha aperto il cassetto dei pantaloni e notato che le grucce sono leggermente di traverso: "Qualcuno è stato qui", sentenzia, non può essere diversamente. "Ho questo disturbo ossessivo compulsivo per cui devo avere tutto in linea retta o tutto deve essere in coppia", spiega, mentre in altre scene della serie lo si vede sfregare freneticamente il forno e pulire il bancone della cucina dopo aver preparato una cena a base di arrosto per tutta la famiglia.