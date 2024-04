Thiago Messi pennella per Benjamin Suarez: sono figli delle stelle, fanno sognare la coppia del futuro

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

"Noi siamo figli delle stelle, senza storia senza età, eroi di un sogno", diceva quella canzone di Alan Sorrenti che sembra essere stata scritta proprio per questi due ragazzini: Thiago Messi e Benjamin Suarez sono figli delle stelle come pochi, essendo i figli di Leo e Luis. E i due piccoli fenomeni potrebbero davvero rinnovare la leggenda di una storia calcistica senza età, facendo sognare un'altra coppia d'oro come quella formata dai loro padri al Barcellona e adesso all'Inter Miami. Nelle ultime ore ha avuto ampia diffusione sui social il video di un'azione combinata tra i due bambini, col piccolo Thiago che prima alza la testa e poi pennella col sinistro – piede magico di suo padre – un cross al bacio per Benjamin, che impatta al volo a centro area con timing perfetto, trovando sulla sua strada la parata del portiere avversario.

I due talentuosi ragazzini giocano nelle giovanili dell'Inter Miami e la loro intesa sembra già perfetta a giudicare dalle immagini: del resto si conoscono benissimo anche fuori dal campo, vista l'amicizia fraterna tra Messi e Suarez e le rispettive famiglie. È stato proprio Leo a insistere perché Luis lo raggiungesse in Florida per chiudere assieme le rispettive carriere. Tra i due campioni ci sono cinque mesi di differenza (del gennaio '87 il bomber uruguaiano, del giugno dello stesso anno il capitano dell'Argentina), mentre tra i figli è quello di Messi il più grande (11 anni contro 10).

Messi e Suarez sono stati senza alcuna discussione una delle migliori coppie di attaccanti della storia del calcio, con caratteristiche tecniche perfette per integrarsi. I loro geni calcistici – ed anche le rispettive abilità – sembrano essersi trasmessi ai due rampolli, che giocano nella stessa categoria di età dell'Academy dell'Inter Miami. Ma anche l'alchimia in campo degli illustri genitori sembra essersi magicamente trasferita a Thiago e Benja.

Prima che suo padre si trasferisse all'Inter Miami all'inizio di quest'anno, Benjamin giocava nelle squadre giovanili del Gremio, dove militava Suarez. E già lì il ragazzino uruguagio si era distinto per i gol segnati ed è aveva vinto il campionato. Quanto a Thiago Messi, gioca abitualmente con gli Under 12 nella Florida Academy League, ma il mese scorso si è unito alla squadra Under 13 dell'Inter Miami per essere presente alla Coppa Internazionale di Pasqua, organizzata dal Rayados de Monterrey durante la Settimana Santa.

Thiago Messi e Benjamin Suarez con le medaglie vinte con l'Inter Miami nell'ultimo torneo Under 13

Anche Benja Suarez ha preso parte al torneo, che è stato vinto dai due ragazzini. E Thiago Messi ha segnato un bellissimo gol nella partita in cui la sua squadra è stata incoronata campione. Figli delle stelle…