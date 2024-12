video suggerito

Textor rivela di aver scoperto Thiago Almada sui social: glielo ha consigliato un tifoso Thiago Almada è stato l’acquisto più costoso della storia del Botafogo e il presidente lo ha scoperto su X: un utente gli aveva illustrato le qualità dell’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Thiago Almada è stato uno dei grandi protagonisti del Botafogo che pochi giorni fa ha vinto la sua prima Copa Libertadores. Non poteva essere altrimenti, dato che è diventato nettamente l'acquisto più costoso della storia del club, ma in realtà il suo approdo in Brasile è stato frutto di una pura casualità: non c'era nessuno scout pronto a seguirlo e il suo nome non risuonava nelle stanze del presidente Textor che forse aveva ben altri programmi in mente per il mercato.

L'eccentrico presidente del Botafogo ha rivelato come ha fatto ad assicurarsi il talento argentino, dando semplicemente ascolto a un tifoso sui social che era un grande appassionato del giocatore. Quello che sembrava un commento innocuo a tutti gli effetti ha fatto nascere la trattativa di mercato che alla fine ha portato il trequartista al Botafogo per la seconda metà della stagione, giusto in tempo per vincere la storica coppa alla quale ha contribuito con un gol ai quarti e uno nella semifinale di ritorno.

Almada è stato scoperto su X

Sembra una storia assurda, eppure l'argentino è arrivato al Botafogo grazie alla segnalazione di un tifoso che su X lo aveva fatto notare al presidente Textor. È stato lo stesso numero uno a rivelarlo su Instagram: "C'è un buon giocatore che si chiama Thiago Almada, penso che sia una buona opzione per il Botafogo per la Libertadores. È un argentino che fa giocate, è veloce, ha una buona definizione e può giocare sulle fasce. In questo momento gioca nell'Atlanta United" ha scritto l'utente GuDebossan che per tutta risposta si è sentito dire "Lo controllerò presto, grazie".

Non era una frase di circostanza, dato che i brasiliani poi hanno davvero ingaggiato l'argentino dopo il commento del tifoso. Undici mesi dopo quel messaggio il trequartista è sbarcato in Brasile e quasi nessuno era a conoscenza di come fosse iniziata davvero la trattativa più costosa della storia del club, innescata dalla lungimiranza di un utente.