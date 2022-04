Tevez di nuovo in campo con Conte al Tottenham: in Inghilterra rilanciano il clamoroso ritorno Carlos Tevez nella prossima settimana sarà al centro d’allenamento del Tottenham: in Inghilterra si parla di un suo possibile ritorno in campo a 38 anni. Con Antonio Conte si conoscono bene…

A cura di Paolo Fiorenza

Carlos Tevez è tecnicamente svincolato dalla scorsa estate, quando disse addio al Boca Juniors in una conferenza stampa in cui si commosse nello spiegare di non poter più dare il massimo per la squadra del suo cuore, con cui ha vinto quattro campionati, una Libertadores e una Coppa Intercontinentale. "Ho bisogno di stare con mia madre, ho bisogno di essere un figlio, tre mesi fa mio mio padre ci ha lasciati – aveva spiegato quel giorno – Poi non so cosa farò del mio futuro, voglio solo essere un padre, un marito, voglio essere un figlio e un fratello. Ora la mia famiglia ha bisogno di me e io ci sarò per loro. Oggi vi dico che mi ritiro, ma magari tra tre mesi mi alzerò e vorrò giocare, non al Boca perché non sarò al 120%".

Carlos Tevez in maglia Boca Juniors

L'annuncio definitivo del ritiro dell'Apache non è mai arrivato e in Inghilterra danno come possibile un suo clamoroso ritorno in campo a 38 anni, anzi di più: una reunion ancora più clamorosa con quell'Antonio Conte con cui condivise una sola stagione alla Juventus, quella 2013/14, in cui trascinò a suon di gol i bianconeri al terzo Scudetto del tecnico leccese, che poi di lì a poco avrebbe lasciato la panchina a Massimiliano Allegri.

Il gancio che ha dato il la ai rumors su un possibile approdo di Tevez al Tottenham è la visita che l'attaccante argentino dovrebbe fare nella prossima settimana all'attuale club di Conte, sulla scia delle sortite fatte in questi giorni nei centri di allenamento di Juventus, Inter e Milan. Rimpatriate con abbracci, saluti, interviste (ai canali ufficiali della Juve) ed anche la presenza in tribuna allo Stadium per assistere al Derby d'Italia vinto dai nerazzurri.

Pare che Tevez voglia fare l'allenatore in futuro e dunque questo giro d'orizzonte sarebbe un primo step per confrontarsi con vecchi amici e cercare ispirazione e consiglio. Uno scenario che Oltremanica tuttavia viene rimandato a favore di un possibile ritorno da calciatore in quella Premier League dove ha giocato per 7 anni con le maglie di West Ham, Manchester United e Manchester City. L'argentino dovrebbe recarsi al centro di allenamento di Hotspur Way alla vigilia del match che il Tottenham giocherà nel prossimo fine settimana contro il Brighton. La calorosa accoglienza di Conte è sicura, così come gli abbracci e i sorrisi, il resto probabilmente è una suggestione destinata a rimanere tale.