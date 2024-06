video suggerito

Terzic si dimette dal Borussia Dortmund a sorpresa: infuriato dopo la lite con un giocatore Le tensioni con Hummels nate poco prima della finale di Champions hanno provocato una frattura insanabile: Terzic ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto con il Dortmund. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Edin Terzic lascia il Borussia Dortmund due settimane dopo aver guidato la squadra nella finale di Champions League. È rottura totale tra la società e l'allenatore che ha chiesto la risoluzione immediata del suo contratto a seguito di presunti problemi avuti con Mats Hummels nel finale di stagioni: una sorta di aut aut per lui che ha deciso di fare un passo indietro e di finire l'avventura cominciata oltre dieci anni fa con una scalata incredibile partita dal basso.

I motivi dell'addio di Terzic

Dietro alla scelta di risolvere subito il suo contratto con il Borussia Dortmund ci sarebbe la presunta spaccatura con lo spogliatoio, cominciata dalla grande lite con Hummels, uno dei capisaldi della squadra. Secondo quanto riportato dalla Bild il difensore centrale avrebbe criticato le strategie dell'allenatore pochi giorni prima della finale di Champions League a Wembley, mettendolo in discussione davanti a tutti. I commenti insistenti del giocatore avrebbero fatto perdere la pazienza a Terzic scatenando la tensione.

Le liti tra i due sarebbero sfociate in uno scontro quasi violento: Hummels si sentiva insultato dal suo allenatore e non era per nulla d'accordo con il modo di giocare, considerato mediocre e non all'altezza di una partita così importante. Inoltre il tedesco avrebbe minacciato di non rinnovare con il club, dando una sorta di ultimatum alla società che avrebbe dovuto decidere se tenere lui o Terzic.

L'addio e il successore al Dortmund

Dai piani alti stavano riflettendo sulle punizioni da dare ai due per il litigio violento quando è arrivata la richiesta di Terzic della risoluzione immediata del suo contratto. Il Dortmund ha accettato, comunicando la scelta con un comunicato ufficiale: "Il Borussia Dortmund e l'allenatore Edin Terzic si separano. Il 41enne, che ha vinto la Coppa DFB con il BVB nel 2021, raggiunto il secondo posto nel 2023 e la finale di Champions League nel 2024, ha chiesto al BVB di risolvere immediatamente il suo contratto. Il Borussia Dortmund ha accolto la richiesta".

Secondo le prime indiscrezioni provenienti dalla Germania sarà Nuri Sahin a prendere il suo posto: l'ex giocatore ha lavorato come vice allenatore al fianco di Terzic e in questo momento prenderà la guida della squadra in attesa che venga nominato l'allenatore ufficiale.