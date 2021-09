Terrificante infortunio per Elliott: gamba spezzata, Liverpool sotto shock Bruttissimo infortunio per Harvey Elliott poco prima dell’ora di gioco di Leeds-Liverpool: il centrocampista dei Reds ha subito un intervento da dietro di Struijk e subito si è accorto di avere un problema piuttosto serio alla gamba sinistra. L’arbitro Pawson han interrotto il gioco solo dopo che Salah con ampi gesti ha invocato l’intervento dello staff medico.

A cura di Vito Lamorte

Istanti terribili poco prima dell'ora di gioco a Elland Road. Leeds United e Liverpool si stanno affrontando in maniera aperta e stanno dando vita ad un match molto godibile sia per intensità che per contenuti tecnici ma al 58′ Harvey Elliott resta a terra dopo un tackle del difensore dei Whites Pascal Struijk: il centrocampista dei Reds si accorge subito dell'infortunio grave che ha riportato e nonostante l'arbitro Craig Pawson non ha interrotto il gioco è Salah a chiamare i sanitari per intervenire. Dopo i gesti piuttosto eloquenti del numero 11 del Liverpool anche il direttore di gara ha fermato il match e poco dopo il calciatore del Leeds è stato espulso: rivedendo l'intervento sembra che non sia stato violento come sembrava "live" ma è evidente che l'infortunio grave ha influenzato molto la scelta del direttore di gara. Per Elliott si parla di frattura della caviglia.

Mentre usciva dal campo in barella il giovane centrocampista dei Reds è stato applaudito da tutti i tifosi del Leeds presenti in tribuna e lo stesso calciatore ha risposto battendo le mani in segno di ringraziamento nei confronti dei supporter avversari. Un bel momento di sportività nonostante la situazione non proprio felice per Elliott, che quest'anno si stava ritagliando sempre più spazio nelle gerarchie del centrocampo del Liverpool. Il classe 2003 dopo un anno in prestito al Blackburn è stato impiegato in tutte le gare di Premier League del club di Anfield Road e Klopp è sempre parso molto soddisfatto delle sue prestazioni.

La squadra di Jurgen Klopp ha vinto in trasferta per 3-0 grazie alle reti di Mohamed Salah, Fabinho e Sadio Mané: con questa vittoria il Liverpool ha agganciato in testa alla classifica il Manchester United e il Chelsea a 10 punti. Purtroppo i Reds perdono un calciatore che si era rivelato fino a questo punto della stagione e che poteva davvero essere utile a Klopp nel corso dell'anno. Speriamo possa riprendere presto il suo cammino.