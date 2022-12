Terribile infortunio per Broja nell’amichevole del Chelsea: urla di dolore in campo Armando Broja ha subito un terribile infortunio durante l’amichevole del Chelsea contro l’Aston Villa. L’attaccante deI Blues ha urlato dal dolore dopo lo scontro con un avversario: gli si è girato completamente il ginocchio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le urla di dolore in campo, la corsa di Olsen e dei giocatori dell‘Aston Villa per capire cosa sia successo insieme ai compagni di squadra del Chelsea per appurare solo una cosa: l'infortunio di Armando Broja è grave. Nell'amichevole giocata tra i Blues e l'Aston Villa ad Abu Dhabi, l'attaccante albanese, finito nel mirino di Milan, Atalanta e Napoli già per il mercato di gennaio, si è fiondato sulla sfera lunga lanciata verso l'area di rigore avversaria, ma il difensore Ezri Konsa si scontra con lui e l'impatto è terribile. Gli si è girato completamente il ginocchio.

Le immagini mostrano proprio la caduta di Broja che nel tentativo di rubare palla impatta con il suo avversario e va a terra. I microfoni presenti a bordo campo captano immediatamente le sue urla. Urla di dolore agghiaccianti capaci di impressionare subito uno stadio intero. I sanitari dei londinesi si fiondano immediatamente in campo per capire cosa sia successo ma è stato subito chiaro a tutti che non si trattasse di un infortunio lieve. Il giocatore viene immediatamente sostituito e portato fuori e per lui adesso sembra davvero che lo stop possa essere molto lungo.

In attesa che il Chelsea possa pubblicare un comunicato ufficiale, i tre club italiani interessati sono costretti a mollare la presa. Broja era u profilo di cui si era parlato già la scorsa estate. L'attaccante 21enne di origine albanese, che la scorsa stagione è stato in prestito al Southampton, aveva subito attirato l'attenzione di Graham Potter, l'allenatore del Chelsea, che al termine della partita ha però subito confermato che la prognosi iniziale “non sembra positiva” per Broja.

"È stata un'azione sfortunata – ha detto – Al momento non sembra positivo, ma è troppo presto per dirlo. Incrociamo le dita, ma è stato impressionante". A questo punto non è chiaro se il Chelsea, in caso di lungo stop, possa pensare di intervenire sul mercato e cercare di sostituirlo almeno numericamente. Broja in questa stagione ha segnato un gol in Premier League nelle 12 presenze che ha totalizzato fino a questo momento.