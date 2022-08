Terracciano porta la Fiorentina ai gironi di Conference League: basta un pareggio in casa del Twente La Fiorentina si è qualificata per i gironi della UEFA Conference League 2022-2023 grazie al pareggio per 0-0 in casa del Twente.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina si è qualificata per i gironi della UEFA Conference League 2022-2023. Alla Viola è bastato un pareggio per 0-0 in casa del Twente, dopo la vittoria per 2-1 dell'andata in casa, per portare a casa il pass per la fase successiva. La squadra di Vincenzo Italiano ha lottato su ogni pallone e, nonostante qualche rischio, è riuscita a gestire abbastanza bene la situazione; centrando un traguardo importantissimo per Rocco Commisso & co.

La Viola accede ai gironi della Conference League e per la squadra toscana è la quarta competizione UEFA alla quale partecipa dopo la Coppa delle Coppe, la Champions League e l'Europa League.

Partenza di grande impatto degli olandesi, che hanno provato a mettere paura ai gigliati: i toscani si sono abbassati molto e hanno subito le iniziative del Twente. Tra le occasioni capitate ai padroni di casa c'è da menzionare un clamoroso salvataggio sulla linea di Cabral, sul tiro a botta sicura di Cerny.

La Fiorentina ha provato a risalire con il passare dei minuti e con ripartenze molto veloci ha messo in difficoltà la difesa degli avversari: da segnalare anche un paio di occasioni piuttosto ghiotte capitate a Ikoné, ma il francese non ha mostrato freddezza davanti alla porta.

La seconda frazione ha ripercorso il copione della prima, con gli olandesi che sono ripartiti molto forte e solo un salvataggio di Igor ha evitato il peggio per la squadra di Italiano. Piano piano la Viola ha iniziato nuovamente a giocare e ha occupato il campo molto bene fino ai minuti finali, mostrando grande personalità e temperamento.

Mandragora con una bella rovesciata ha colpito un palo e Jovic ha mancato un'occasione davvero incredibile, allungando ancora di più l'agonia dei gigliati. Igor si è beccato la seconda ammonizione nei minuti di recupero e nel finale un miracolo di Terracciano ha aperto le porte dei gironi della competizione europea.

Il tabellino di Twente-Fiorentina

RETI: /

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Cerny (67′ Rots), Van Wolfswinkel, Misidjan (67′ Tzolis). Allenatore: Jans.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti; Maleh (60′ Mandragora), Amrabat, Bonaventura; Sottil (72′ Gonzalez), Cabral (72′ Jovic), Ikone. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Radu Marian Petrescu (ROM).