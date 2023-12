Terracciano e Beltran lanciano la Fiorentina, 1-0 al Verona. Il Sassuolo rimonta di rigore a Udine La Fiorentina soffre contro il Verona ma vince 1-0 grazie al gol di Beltran restando in scia al Napoli nella lotta per un posto in Champions League. Il Sassuolo nel finale rimonta il doppio svantaggio in casa dell’Udinese grazie a due rigori trasformati da Berardi.

La Fiorentina soffre ma grazie al suo portiere e al primo gol su azione di Beltran batte 1-0 l'Hellas Verona e riaggancia il Napoli al quarto posto in classifica (in attesa di Bologna-Roma). Più pirotecnico invece l'altro match della 16ª giornata della Serie A 2023-2024 tra Udinese e Sassuolo terminato sul 2-2 dopo che i friulani erano andati in vantaggio di due gol con i neroverdi che hanno rimontato grazie ad una doppietta dal dischetto di Berardi.

Protagonista assoluto del match del Franchi è infatti il portiere viola Terracciano che comincia l'incontro con un disastro consegnando il pallone a Folorunsho che poi è costretto ad atterrare in area regalando così un calcio di rigore al minuto uno agli scaligeri. Da lì però l'estremo difensore dei toscani diventa l'eroe dell'incontro parando il penalty calciato da Djuric, neutralizzando la ribattuta di Suslov sulla respinta, e rendendosi poi autore di diversi interventi salva risultato (ancora sul centravanti bosniaco e su Ngonge) nel corso di un primo tempo in cui la formazione di Vincenzo Italiano ha faticato e non poco a proporre gioco (con un'unica eccezione: il gol annullato a Nzola per un presunto tocco con il braccio). E anche in avvio di ripresa il portiere dei padroni di casa è provvidenziale evitando ai suoi di andare in svantaggio e trovare, a dieci minuti dal novantesimo un gol, quello di Beltran in mischia, che vale una vittoria fondamentale per continuare a stare in scia nella lotta per un posto nella prossima Champions League.

A Udine invece il copione è opposto rispetto a quello visto a Firenze. L'Udinese va infatti sul doppio vantaggio con le reti di Lucca e Pereyra arrivate a cavallo dei due tempi, ma l'espulsione di Payero arrivata al quarto d'ora del secondo tempo rimette tutto in discussione con il Sassuolo che prende coraggio e redini del match cominciando ad assediare l'area dei padroni di casa. I friulani vanno in grande difficoltà e per due volte stendono gli arrembanti avversari nella propria area concedendo due volte a Domenico Berardi la possibilità di presentarsi dal dischetto contro Silvestri. Il capitano neroverde è perfetto dagli undici metri riuscendo a regalare ai suoi i due gol che permettono di conquistare un punto che fino all'ora di gioco sembrava impossibile da portare a casa.

