video suggerito

Ternana-Bari dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Ternana e Bari si giocano la salvezza nel ritorno dei playout di Serie B: le ultime novità in vista della partita decisiva e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita fra Ternana e Bari deciderà quale sarà l'ultima squadra a essere retrocessa in Serie C: il ritorno dei playout di Serie B regalerà l'ultimo verdetto per la parte bassa della classifica che ha già visto le retrocessioni dirette di Ascoli, Feralpisalò e Lecco. L'andata an San Nicola della scorsa settimana non ha spostato la situazione, dato che le due squadre sono rimaste ferme sull'1-1, una situazione che sorride agli umbri che hanno a disposizione due risultati su tre.

Alla Ternana infatti basterà non perdere per salvarsi, in virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto durante la stagione che gli regala un piccolo vantaggio. Il Bari invece dovrà soltanto vincere per evitare un passo indietro: il pareggio sarebbe un risultato inutile dato che in questi playout non sono previsti tempi supplementari o rigori e al termine dei 90 minuti verrà premiata la squadra che ha ottenuto il piazzamento migliore.

Partita: Ternana-Bari

Dove: Stadio Libero Liberati, Terni

Quando: giovedì 23 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: Dazn, Sky

Diretta Streaming: Dazn, Sky

Competizione: Serie B, ritorno dei playoff

Dove vedere Ternana-Bari in diretta TV

Il ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, attraverso l'app compatibile con tutte le smart tv. In alternativa l'incontro sarà trasmesso anche su Sky attraverso i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

Ternana-Bari, dove vederla in diretta streaming

La partita Ternana-Bari potrà essere seguita anche in diretta streaming. Si potrà assistere all'incontro tramite l'app di DAZN, compatibile con smartphone, tablet e tanti altri dispositivi supportati, oppure accedere direttamente al sito dell'emittente e inserire le proprie credenziali. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione lo streaming offerto dall'app SkyGo.

Serie B, le probabili formazioni di Ternana-Bari

Non dovrebbero esserci grandi cambi in casa Ternana in vista di questa partita. Mister Breda punterà ancora sul 3-5-2, affidando tutto nelle mani del tandem offensivo Gaston Pereiro-Distefano. Anche per quanto riguarda Giampaolo non si segnalano cambi radicali rispetto all'andata: Acampora e Sibilli agiranno sulla trequarti alle spalle della punta Nasti.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Gaston Pereiro, Distefano. Allenatore: Breda.

Bari (4-3-2-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maiello, Benali; Acampora, Sibilli; Nasti. Allenatore: Giampaolo.