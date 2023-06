Ter Stegen blocca con la forza gli invasori di campo: ha capito in anticipo il loro piano Triplice invasione di campo nell’amichevole tra Germania e Colombia, fondamentale l’intervento del portiere per far naufragare il loro piano.

A cura di Marco Beltrami

Il ruolo del portiere impone riflessi sempre all'erta e attenzione massima. Ne sa qualcosa ter Stegen, stimato estremo difensore di Barcellona e Germania. Impossibile quantificare il numero di parate effettuate in carriera dal 31enne, che però è stato costretto a farne una molto particolare in occasione del match contro la Colombia.

Questa volta il numero uno della nazionale tedesca non ha dovuto bloccare il pallone però ma una ragazza. L'amichevole disputata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen è stata contraddistinta da un momento molto particolare a quasi metà del primo tempo. Un triplice tentativo di invasione di campo ha seminato il panico, costringendo il direttore di gara a sospendere momentaneamente le attività per far tornare la situazione alla normalità.

Tre persone si sono fiondate sul terreno di gioco, ma solo due sono riuscite a far capolino in campo visto che uno è stato bloccato subito dalla sicurezza. Gli altri due hanno dovuto fare i conti però anche con i calciatori di casa che hanno avuto la prontezza di capire quello che stava succedendo. Emre Can ha aiutato gli addetti ai lavori a fermare un uomo, mentre ter Stegen ha avuto un ruolo fondamentale nell'impedire ad una ragazza di raggiungere l'obiettivo.

Il portiere ha visto che la stessa si stava dirigendo verso la sua porta e ha provveduto a bloccarla facilitando il compito della security. Senza il suo intervento, la ragazza si sarebbe legata al palo della porta per una protesta che abbiamo visto anche in altre occasioni e in altri sport (invasori si sono legati alla rete di metà campo nel tennis).

Sulla sua maglietta così come su quelle dei suoi compagni, campeggiava la scritta: "Stop the fossil madness", ovvero "Basta alla follia fossile". Un messaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico, e dei carburanti considerati nocivi. Non hanno però fatto i conti con ter Stegen.