Champions League
video suggerito
video suggerito

Tensione altissima prima di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi

Tensione altissima poco prima del fischio d’inizio di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia spagnola sui tifosi francesi nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tensione altissima poco prima del fischio d'inizio di Real Madrid-Olympique Marsiglia, match valido per la prima giornata della Champions League 2025-2026: cariche della polizia spagnola sui tifosi francesi nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu.

Non è stata una situazione piacevole, che è andata avanti per più di qualche minuto: per qualche istante si è temuto il peggio tra il Paseo de la Castellana e la Calle Rafael Salgado, dove è situato l'impianto che ospita le partite dei Blancos, ma poi le cose sono migliorate.

A Madrid erano attesi quattromila tifosi dell'OM per l'esordio nella massima competizione continentale della squadra di Roberto De Zerbi e nei pressi del Bernabeu c'è stato un contatto tra la polizia spagnola.

Leggi anche
La faticosa intervista di Pavard alla prima con il Marsiglia: non vede l'ora di andar via

De Zerbi: "Avremmo preferito giocare al Vélodrome, ma venire a Madrid è motivo di orgoglio"

Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid e ha parlato così del ritorno dell'Olympique Marsiglia in Champions League: "Avremmo preferito giocare al Vélodrome, ma venire a Madrid è motivo di orgoglio. L'anno scorso non abbiamo giocato in nessuna competizione europea. Quindi siamo orgogliosi di essere qui. Quest'anno la responsabilità è grande. È importante per l'OM; non è una competizione qualsiasi. In Champions League, serve un buon risultato".

L'allenatore dell'OM si è soffermato sul prestigio dell'avversario ma non c'è timore del confronto: "Non abbiamo paura. Abbiamo grandi qualità in rosa, siamo orgogliosi di giocare ancora in Champions League. Ma domani non è una festa: è l'inizio di qualcosa di difficile".

Dopo la vittoria per 4-0 sul Lorient il Ligue 1, RDZ aveva lanciato un appello ai suoi giocatori e ai suoi tifosi: " Dobbiamo andare lì con umiltà, ma anche con ambizione. La storia di questo club ci impone di credere nei nostri punti di forza e di puntare al risultato ".

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Champions League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Riparte la Champions League, Juventus prima italiana in campo: sfida al Borussia Dortmund
Champions League, le partite di oggi in TV: orario e calendario della prima giornata del maxi-girone
Chi è Filippo Mane, italiano finito al Borussia Dortmund che a 17 anni aveva già stregato Mancini
La nuova regola della Champions che entra in vigore da stasera: il caso dell'Inter non si ripeterà
L'allenatore dell'Ajax scopre che Lautaro non giocherà titolare: "Davvero? Dimmi di più"
Luis Enrique è ancora spiazzato da Juric all'Atalanta: "Sarà difficile prevedere le loro mosse"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views