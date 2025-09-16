Tensione altissima prima di Real Madrid-Olympique Marsiglia: cariche della polizia sui tifosi francesi

Tensione altissima poco prima del fischio d'inizio di Real Madrid-Olympique Marsiglia, match valido per la prima giornata della Champions League 2025-2026: cariche della polizia spagnola sui tifosi francesi nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu.

Non è stata una situazione piacevole, che è andata avanti per più di qualche minuto: per qualche istante si è temuto il peggio tra il Paseo de la Castellana e la Calle Rafael Salgado, dove è situato l'impianto che ospita le partite dei Blancos, ma poi le cose sono migliorate.

A Madrid erano attesi quattromila tifosi dell'OM per l'esordio nella massima competizione continentale della squadra di Roberto De Zerbi e nei pressi del Bernabeu c'è stato un contatto tra la polizia spagnola.

De Zerbi: "Avremmo preferito giocare al Vélodrome, ma venire a Madrid è motivo di orgoglio"

Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid e ha parlato così del ritorno dell'Olympique Marsiglia in Champions League: "Avremmo preferito giocare al Vélodrome, ma venire a Madrid è motivo di orgoglio. L'anno scorso non abbiamo giocato in nessuna competizione europea. Quindi siamo orgogliosi di essere qui. Quest'anno la responsabilità è grande. È importante per l'OM; non è una competizione qualsiasi. In Champions League, serve un buon risultato".

L'allenatore dell'OM si è soffermato sul prestigio dell'avversario ma non c'è timore del confronto: "Non abbiamo paura. Abbiamo grandi qualità in rosa, siamo orgogliosi di giocare ancora in Champions League. Ma domani non è una festa: è l'inizio di qualcosa di difficile".

Dopo la vittoria per 4-0 sul Lorient il Ligue 1, RDZ aveva lanciato un appello ai suoi giocatori e ai suoi tifosi: " Dobbiamo andare lì con umiltà, ma anche con ambizione. La storia di questo club ci impone di credere nei nostri punti di forza e di puntare al risultato ".