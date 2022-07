Ten Hag annuncia il capitano del Manchester United, i tifosi la prendono molto male L’avventura di Erik ten Hag al Manchester United si annuncia in salita fin da subito: parecchi problemi sul tavolo del nuovo tecnico dei Red Devils.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United è in Thailandia, dove domani giocherà contro il Liverpool al Rajamangala Stadium di Bangkok la sua prima amichevole prestagionale. Un impegno preceduto dalla classica conferenza stampa di Erik ten Hag, che si è subito trovato di fronte ad alcune gatte da pelare ereditate dalla scorsa stagione e ancora irrisolte, in primis l'insoddisfazione di Cristiano Ronaldo che potrebbe cambiare squadra per cercare il palcoscenico più adatto alla sua ‘last dance'.

Per ten Hag – nell'occasione in versione muro di gomma – non esiste alcun caso Ronaldo, a dispetto del fatto che il 37enne portoghese ancora si deve far rivedere dopo le vacanze, avendo accampato non meglio precisate "ragioni familiari", che secondo i rumors di mercato altro non sarebbero che i tentativi del suo procuratore Jorge Mendes di piazzarlo a mezza Europa: "Lasciarlo andare? No, stiamo pianificando la stagione con Ronaldo e non vedo l'ora di lavorare con lui – ha risposto il 52enne tecnico olandese – Ho letto, ma quello che dico è che Cristiano non è in vendita, è nei nostri piani e vogliamo avere successo insieme. Ho parlato con lui prima che si presentasse questo problema, ho avuto una bella chiacchierata. Quello è tra me e Cristiano, quello che posso confermare è che abbiamo avuto un'ottima conversazione insieme".

Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United è più che mai incerto

Ten Hag avrebbe parlato con Ronaldo in videochiamata a maggio mentre si preparava a prendere ufficialmente la guida dello United, ma l'olandese non ha parlato con il portoghese da quando i suoi rappresentanti hanno comunicato al club il suo desiderio di trasferirsi ed al momento né lui né chiunque altro può garantire che CR7 si unirà alla squadra in Australia, dove i Red Devils rimarranno per oltre una settimana a Melbourne e Perth.

Ma la conferenza di ten Hag è stata anche l'0ccasione per spazzare via i dubbi sul futuro capitano del Manchester United che sarà il medesimo dello scorso anno, ovvero il criticatissimo Harry Maguire: "È il nostro capitano. Devo conoscere tutti i giocatori, ma è un capitano affermato e ha ottenuto molti successi. Non lo vedo come un problema". Il 29enne difensore dell'Inghilterra è stato sottoposto a crescenti pressioni affinché rinunciasse alla fascia in questa stagione, dopo aver vissuto un'ultima annata molto difficile, sia in campo che in spogliatoio.

Harry Maguire è inviso ai suoi stessi tifosi

Maguire – a dire il vero non l'unico giocatore dello United – ha prodotto parecchie prestazioni di basso livello ed è per questo che i tifosi dei Red Devils avrebbero voluto assolutamente che la fascia passasse su un altro braccio. Non sorprende dunque che la conferma di Maguire come capitano abbia innescato una valanga di commenti negativi sui social di sponda United. Il lavoro di ten Hag a Manchester parte decisamente in salita.