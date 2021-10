Tammy Abraham si infortuna con l’Inghilterra, rischia di saltare Juventus-Roma Ha giocato appena un quarto d’ora di Inghilterra-Ungheria Tammy Abraham, che è uscito dal campo zoppicando. Grande preoccupazione soprattutto per la Roma, che domenica prossima sfiderà la Juventus nel big match dell’ottava giornata di Serie A. Si teme un problema muscolare per l’ex attaccante del Chelsea.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver segnato sabato scorso contro Andorra, Tammy Abraham è stato mandato in campo nel finale di Inghilterra-Ungheria. Southgate lo aveva scelto per dare forza all'attacco degli inglesi, ma purtroppo l'attaccante della Roma ha subito un infortunio, probabilmente muscolare, e per questo è stato costretto ad abbandonare il campo. La sua presenza per Juventus-Roma è ora a rischio.

Infortunio per Abraham in Inghilterra-Ungheria

Abraham è stato convocato da Southgate all'ultimo momento, il grande avvio di stagione con la Roma ha convinto il c.t. inglese che gli ha dato fiducia, lo ha visto pimpante negli allenamenti e lo ha schierato contro Andorra, nel 5-0 degli inglesi il bomber romanista ha fatto gol. E così quando l'Inghilterra aveva bisogno di un innesto in attacco il c.t ha deciso di schierarlo. Abraham ha preso il posto di capitan Kane. Un quarto d'ora in campo per il centravanti della Roma, che però ha dovuto alzare bandiera bianca al 93′, uscendo zoppicando, accompagnato fuori dal rettangolo verde da uno dei medici della nazionale dei Tre Leoni.

Domenica c'è Juventus-Roma

Non ci sono ancora notizie sull'infortunio di Abraham, ma il problema sembra essere muscolare. Ma tanto basta per far suonare l'allarme rosso in casa Roma. L'attaccante inglese è un giocatore fondamentale per José Mourinho che è chiamato a due impegni importantissimi nelle prossime due giornate. Alla ripresa del campionato infatti la Roma affronterà la Juventus, domenica 17 ottobre (ore 20.45) all'Allianz Stadium, poi (il 24) all'Olimpico ci sarà la sfida tra la Roma e il Napoli capolista, in mezzo un match di Conference League. Abraham volerà nella Capitale mercoledì e già domani dovrà effettuare gli esami strumentali. La Roma spera di avere buone notizie, ma le sensazioni non sono positive.