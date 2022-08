Tadic ha un coraggio da leone, ma rischia grosso: ferito da due rapinatori armati Altra brutta storia per Tadic vittima di un tentativo di rapina. Il centrocampista dell’Ajax è riuscito a fuggire riportando ferite ad una mano.

A cura di Marco Beltrami

Disavventura extra-calcio per Dusan Tadic, perno dell'Ajax e della nazionale serba che si ritrova a fare i conti con alcuni malviventi. Non è la prima volta che il calciatore deve affrontare episodi di questo tipo, visto che circa un anno fa, sua moglie e i loro tre figli sono stati legati e imbavagliati nella loro abitazione, vittima di un'irruzione da parte di una banda di ladri. In quell'occasione lady Tadic spiegò sui social che il recupero emotivo sarebbe stato molto lungo. Sicuramente non aiuta quanto accaduto pochi giorni fa, questa volta a Dusan in persona.

Il quotidiano olandese De Telegraaf ha raccontato quanto accaduto a Tadic lo scorso 28 luglio. Il centrocampista offensivo dei lancieri stava tornando a casa quando dopo essere sceso dalla sua auto, è stato avvicinato da due uomini armati, con il volto coperto da caschi. Momenti concitati dunque ad Amsterdam, con Dusan che ha cercato di fuggire subito, finendo per essere coinvolto in uno scontro fisico con gli aggressori. Questi ultimi tentavano di rubargli l'orologio, ma l'ex calciatore del Southampton è riuscito a divincolarsi, dopo aver sollevato la visiera di uno dei due per schiaffeggiarlo.

Il risultato? Fortunatamente il giocatore è riuscito a raggiungere un ristorante, con i due rapinatori che sono scappati a bordo di uno scooter. Ferite alla mano e vestiti strappati per il serbo, che poteva riportare danni più gravi nella colluttazione, anche in considerazione delle armi in possesso dei malviventi. In realtà pochi giorni prima, un episodio aveva insospettito Tadic, con due uomini con il volto coperto che avevano bussato alla porta della sua abitazione spacciandosi per fattorini. In quell'occasione la moglie di Dusan ha segnalato l'episodio alla polizia.

Un'altra brutta storia dunque per Tadic che infatti è sceso in campo nella Supercoppa d'Olanda pochi giorni dopo con dei cerotti sulla mano destra per coprire dei piccoli taglietti, frutto della lotta con i rapinatori. Per dimenticare quanto accaduto meglio pensare al calcio, e alla prima stagione con il nuovo Ajax del dopo ten Hag.