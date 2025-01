Szczesny titolare a sorpresa, Flick ha punito Inaki Pena per un ritardo: ora si gioca il posto al Barcellona

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Wojciech Szczesny non doveva giocare contro l'Athletic Club ma Hansi Flick ha punito Inaki Pena per un ritardo alla riunione tecnica e ora l'ex numero uno della Juventus mette in difficoltà il suo allenatore: può diventare titolare del Barcellona.

Come riportato da ‘COPE', Peña è arrivato in ritardo alla riunione e l'allenatore tedesco è inflessibile su questi temi: per questo motivo ha cambiato la formazione e ha inserito Szczesny, che ha giocato la sua seconda partita consecutiva dopo aver esordito come giocatore del Barça nella prima partita dell'anno, a Barbastro, in Copa del Rey.

Nel calcio i dettagli sono tutto e possono fare la differenza in qualsiasi momento: Szczesny non aveva giocato una partita fino a 180 minuti fa ma ora potrebbe mettere in difficoltà il suo allenatore. L'idea di Hansi Flick era di schierare Iñaki Peña contro l'Athletic, ma un ritardo di qualche minuto alla riunione tecnica del pomeriggio dell'attuale titolare ha spalancato le porte al portiere polacco, che ha giocato una partita di grande sicurezza (a parte una sbavatura in uscita) e in vista della finale di domenica "Tek" si candida per un posto da titolare.

Szczesny è super su Iñaki Williams: si salva con i piedi dopo un'uscita sbagliata

Iñaki Williams era quasi riuscito a sfruttare l'errore di testa del portiere polacco in uscita, ma lo stesso Szczesny stesso ha recuperato prontamente e ha evitato problemi.

L'ex Juventus aveva un conto aperto con Iñaki, visto che gli ha impedito di pareggiare con una spettacolare parata da futsal su un tiro dal centro dell'area di rigore dell'attaccante basco.

Dopo l'esordio a Barbastro, il portiere polacco non ha subito gol e nei suoi 180 minuti da giocatore del Barcellona è ancora imbattuto. Ora bisognerà capire cosa deciderà Flick per la finale di domenica e per il prossimo futuro. Tek ha dato sicurezza e con la sua esperienza ha aiutato tutto il reparto: doti come questi sono fondamentali, soprattutto in tornei così brevi.