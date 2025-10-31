Szczesny mostra il numero più famoso in rubrica: “Cristiano Ronaldo. Ma mi dicono di non chiamarlo”

Wojciech Szczesny è sempre imprevedibile quando si ritrova davanti ai microfoni. Il portiere polacco del Barcellona ha dimostrato in carriera di non amare le frasi di circostanza, regalando sempre spunti interessanti. Non si è smentito nemmeno nella sua ultima chiacchierata, finita sui profili ufficiali dei catalani, quando gli è stata posta una domanda un po’ particolare: i suoi interlocutori volevano sapere chi fosse il nome più importante presente tra i suoi contatti dello smartphone. Il tutto però senza chiamarlo

Szczesny e il contatto più famoso nella sua agenda telefonica, è Cristiano Ronaldo

Ci ha pensato poco “Tek”, che ha fatto riferimento a un suo celebre ex compagno ai tempi della Juventus. Un po’ di imbarazzo, però, al pensiero di dovergli fare una chiamata a sorpresa: "Il contatto più famoso? Sì, posso chiamare quella persona, ma… è davvero una pessima idea. Si tratta di Cristiano Ronaldo". Quando è stato incalzato, Szczesny non è sembrato molto d’accordo con la prospettiva di disturbare il portoghese: "Spero davvero che non risponda".

Szczesny non vuole chiamare Ronaldo

Per rispondere comunque alla domanda, il portiere ha mostrato il nome del contatto di CR7, coprendo ovviamente il suo numero di telefono. Alla fine gli intervistatori hanno deciso di evitare la telefonata, che sarebbe potuta risultare molesta. D'altronde Cristiano è stato uno storico rivale del club catalano in passato: "Dite di non chiamarlo? Sono d’accordo, non chiamiamolo, non serve".

Szczesny conosce molto bene Cristiano Ronaldo, che ha incrociato in primis in Premier League. In Italia, poi, i due hanno condiviso lo spogliatoio della Juventus per tre stagioni. Il campione portoghese ha trovato il polacco al suo arrivo a Torino nel 2018, restando in bianconero fino al 2021. Poi il suo addio, destinazione United, con Szczesny che solo nel 2024 ha fatto lo stesso passo, ritirandosi e poi facendo un passo indietro per approdare al Barcellona. E proprio questo passaggio è stato oggetto di una battuta che ha fatto discutere, da parte di Ronaldo, in occasione di un Polonia-Portogallo di Nations League: "Incredibile, ti sei dovuto ritirare per andare in una big”, le parole di CR7 per Szczesny, che fecero arrabbiare i tifosi della Juve. Il rapporto tra i due è molto buono, ma Wojciech ha preferito non disturbarlo per questo giochino.