Italia-Svizzera dove vederla in TV sulla Rai: formazioni, orario e canale L’Italia torna in campo questa sera, ore 20.45, contro la Svizzera al St Jakob Park di Basilea. Dopo il pareggio con la Bulgaria, la partita contro gli elvetici è importante per conservare il primo posto nel Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Diretta TV sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Mancini ha a disposizione la migliore formazione possibile.

La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo questa sera al St. Jakob Park di Basilea per affrontare la Svizzera nella quinta giornata del Gruppo C. Si gioca alle ore 20.45 ed è un match molto importante per la classifica del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. È uno scontro diretto che, in caso di risultato positivo, permetterebbe all'Italia di consolidare il primato dopo il mezzo passo falso contro la Bulgaria (1-1 al Franchi) e tenere a bada le velleità di rimonta degli elvetici (che hanno 2 partite in meno). Chiudere in vetta è fondamentale: il primo posto dà accesso diretto alla Coppa del Mondo senza passare attraverso i playoff, una situazione da incubo che evoca agli Azzurri i brutti ricordi della Svezia e di Ventura.

La sfida con la Svizzera che ha cambiato ct dopo gli Europei (Yakin al posto di Petkovic) cade in calendario a distanza di pochi mesi dall'incontro vinto agli Europei per 3-0 e si presenta molto insidioso. Le ultime prestazioni a Euro 2021 (è la selezione crociata ad aver eliminato la Francia ai rigori e fatto tremare la Spagna, passata solo dal dischetto) e la voglia di rivincita, oltre alla posta in palio, aumentano il coefficiente di difficoltà. Quanto alle scelte di formazione, è possibile che il tecnico dell'Italia faccia molti cambi con Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Chiellini, Di Lorenzo e Locatelli che possono partire titolari.

Quando si gioca : 5 settembre 2021

: 5 settembre 2021 Dove si gioca : Stadio St. Jakob-Park, Basilea

: Stadio St. Jakob-Park, Basilea Orario : 20:45

: 20:45 C anale TV : RAI

: RAI Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022

Italia-Svizzera, dove vederla in TV

Il fischio d'inizio di Svizzera-Italia è per le ore 20.45. Ad arbitrare la partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022 sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Il match verrà trasmesso in diretta TV, in chiaro e in forma del tutto gratuita su Rai 1 che, oltre alla telecronaca, si occuperà della sfida con interventi nel pre-gara, da bordo campo e nel lungo post partita con interviste e commenti dei protagonisti.

La diretta streaming di Italia-Svizzera

Svizzera-Italia sarà visibile anche online. Sfruttando una buona connessione a internet c'è la possibilità di assistere alla gara anche in diretta streaming, sempre in chiaro e in forma del tutto gratuita. Per guardare l'incontro basterà collegarsi al sito della Rai, RaiPlay. Accedendo attraverso l'indirizzo www.raiplay.it tramite pc, smartphone o tablet.

La probabile formazione di Italia-Svizzera: le scelte di Mancini

La Svizzera che affronta l'Italia si presenta in formazione rimaneggiata a causa delle assenze pesanti. Sono sette i calciatori che per vari motivi non potranno essere schierati dal ct, Yakin. Freuler deve scontare la squalifica per l'espulsione contro la Spagna, Xhaka è positivo al Covid, Shaqiri è tornato a Lione. Embolo, Mbabu, Gavranovic e Benito sono infortunati. Mancini non ha problemi di scelte e manderà in campo la migliore formazione possibile. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo ed Emerson sulle corsie laterali e Bonucci-Chiellini al centro della difesa. Centrocampo con Barella, Jorginho e Locatelli (favorito su Verratti) alle spalle del tridente composta da Chiesa, Immobile e Insigne.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Ct: Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

Italia alle qualificazioni Mondiali 2022, classifica e partite del girone

L'Italia è inserita nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In classifica gli Azzurri sono al primo posto con 10 punti e 4 partite giocate con una differenza reti di +6 (7 gol fatti, 1 subito). La Svizzera, avversario odierno, è seconda a quota 6 ma con 2 partite in più da giocare. Seguono Irlanda del Nord e Bulgaria a 2 punti. Ultima la Lituania a zero punti.

Dopo aver affrontato la Svizzera il calendario prevede che l'Italia torni in campo il 12 novembre per la gara di ritorno contro gli elvetici. È il penultimo incontro del girone, la chiusura per gli Azzurri è per il 15 novembre in Irlanda del Nord.