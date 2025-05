video suggerito

Svilar faccia a faccia con un tifoso che fa invasione per provocarlo: arbitro e giocatori devono dividerli Svilar si ritrova faccia a faccia con un tifoso dell'Atalanta che fa invasione di campo per provocare il portiere della Roma dopo il gol di Sulemana. L'estremo difensore giallorosso reagisce e così intervengono sia l'arbitro che i giocatori della Dea per calmarlo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Succede di tutto durante Atalanta-Roma. Dopo il gol di Sulemana al Gewiss Stadium esplode la festa del popolo bergamasco ma un tifoso va oltre i limiti. Nei secondi successivi alla rete decisiva per la vittoria della Dea contro la squadra di Ranieri uno dei sostenitori della Dea, ripreso in un video ripreso dagli spalti, scavalca le recinzioni che delimitano il terreno di gioco con le gradinate ed entra sul rettangolo verde. L'obiettivo numero uno è il portiere della Roma, Svilar, che si ritrova poco dopo faccia a faccia con il tifoso che da lì a poco avrebbe fatto esplodere la sua rabbia.

Il tifoso in questione scavalca indisturbato le barriere e prima di fare il suo ingresso in campo prende un pallone posto vicino ai cartelloni pubblicitari. L'uomo lo raccoglie e poi correndo raggiunge l'area di rigore calciandolo in rete. A quel punto inizia a deridere il portiere Svilar che infastidito da quanto accaduto prima fa finta di niente ma poi reagisce. Svilar va faccia a faccia con lui e lo spinge con le braccia. Il primo ad intervenire in campo è l'arbitro Sozza che si mette in mezzo per evitare che la cosa potesse degenerare. Successivamente corrono anche i giocatori dell'Atalanta.

L'uomo deve aver detto qualcosa a Svilar per scatenare quella reazione del portiere il quale è totalmente infuriato per quanto accaduto. L'altoparlante dello stadio stava ancora urlando il nome di Sulemana e la Roma non aveva ancora ripreso il gioco dopo il 2-1 subito. Il frastuono e quel momento generale di confusione ha così permesso al tifoso di agire indisturbato superando anche la security. Gli steward infatti intervengono solo nel momento in cui l'uomo va a contatto con Svilar. In tre, più Dijmsiti, intervengono per bloccarlo e portarlo fuori dal campo.

Svilar dopo un po' riprende posizione tra i pali.

Dijmsiti e De Roon tranquillizzano Svilar prima che il tifoso venisse allontanato

Nel frattempo Svilar continua a indicarlo e dirgli qualcosa. Oltre a Dijmsiti, si avvicina allora al portiere della Roma anche De Roon. I due veterani dell'Atalanta corrono verso l'estremo difensore giallorosso per tranquillizzarlo, placarlo e invitarlo a riprendere posizione tra i pali. Un episodio sicuramente particolare ma che purtroppo si vede spesso negli stadi di tutto il mondo dato che le invasioni di campo sono ormai all'ordine del giorno. In questo caso però Svilar ha perso totalmente la pazienza cercando di farsi giustizia da solo prima ancora che intervenisse la security.