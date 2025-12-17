Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari: il colpo durante la trasferta

Un gruppo di malviventi si è intrufolato nelle case di Esposito e Luvumbo mentre i giocatori erano in trasferta a Bergamo contro il Cagliari: portati via oggetti personali e di valore.

Un bruttissimo rientro a Cagliari ha atteso Zito Luvumbo e Sebastiano Esposito: le loro abitazioni sono state prese di mira da un gruppo di malviventi che hanno portato via oggetti di valore mentre i giocatori erano in trasferta con la squadra a Bergamo. Al rientro hanno trovato le porte e le finestre forzate e i segni dell'incursione indesiderata dei ladri che hanno gito liberamente mentre i proprietari erano fuori città. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda il colpo sarebbe stato messo a segno traviale Trento e viale Merello, proprio dove ci sono le case dei due rossoblù che abitano a poca distanza l'uno dall'altro.

Furto in casa di Luvumbo e Sebastiano Esposito

Hanno aspettato che partissero con la squadra in direzione Bergamo per giocare contro l'Atalanta e hanno approfittato della loro assenza per fare irruzione negli appartamenti e agire indisturbati. Un gruppo di ladri non ancora identificati ha commesso un furto nelle case dei due giocatori, convocati dal Cagliari per l'ultima partita di campionato: i malviventi hanno forzato le porte-finestre al piano terra delle abitazioni che sono state messe a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore e capi firmati da portare via. Il bottino non è stato ancora quantificato ma contiene effetti personali, gioielli e altri oggetti costosissimi.

Anche la casa di Esposito è stata svaligiata dai ladri

A far scattare l'allarme è stato Sebastiano Esposito che ha scoperto l'incursione una volta rientrato a casa dagli impegni della sua squadra. Luvumbo invece non è rientrato a Cagliari perché è partito per giocare la Coppa d'Africa contro l'Angola senza fare rientro in città. Dopo la denuncia sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e anche gli specialisti della Scientifica, anche se non è ancora chiaro quando sia stata fatta la rapina: gli investigatori stanno studiando le immagini di videosorveglianza della zona in attesa di risalire ai responsabili.