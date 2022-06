Surreale disavventura per Paquetà, costretto a operarsi: un aquilone gli ha lacerato il dito Lucas Paquetà è stato protagonista di una curiosa disavventura mentre si trovava in vacanza. Si è tagliato con un aquilone ed è finito in ospedale costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le vacanze estive Lucas Paquetà forse le immaginava diverse rispetto a quanto invece è accaduto nelle ultime ore. Il fantasista brasiliano, che sarà sicuramente protagonista ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar con la nazionale verdeoro, è stato protagonista di una disavventura a dir poco singolare. Avrebbe dovuto godersi il sole, il mare, le cene fuori, il relax e la serenità delle meritate vacanze dopo una lunga e logorante stagione e invece si è ritrovato su un letto d'ospedale costretto ad un intervento chirurgico.

Tutto documentato da diverse stories su Instagram e da un tweet in cui spiega cosa sia realmente accaduto nelle ultime ore facendo spaventare i tifosi brasiliani e anche quelli del Lione con cui ha concluso l'ultima stagione. Paquetà ha subito un infortunio, non giocando a calcio, ma semplicemente mentre stava tentando di far volare un aquilone. Una passione evidentemente che però gli è stata fatale costringendolo alla corsa in ospedale prima di finire sotto i ferri per precauzione ed evitare danni più gravi.

Paquetà in ospedale dopo l’intervento chirurgico.

Paquetà ha infatti rimediato un taglio a un dito che gli ha causato una ferita lacero contusa. Un bello spavento per il giocatore che ha scattato una foto mentre era disteso sul letto d'ospedale subito dopo l'intervento. Paquetà negli ultimi giorni ha pubblicato alcune fotografie in vacanza con la sua famiglia ma anche mentre gioca a beach volley con alcuni amici. Tutto stava andando per il meglio e invece un banale incidente ha fatto temere il peggio. Il giocatore ora sorride sui social anche per tranquillizzare tutti visto che l'infortunio al dito è stato accidentale ovviamente, ma causato da un aquilone.

"Anche ricordare i giochi dei bambini ha le sue conseguenze – scrive in un tweet ridendo e scherzando su quanto accaduto – Oggi stavo facendo volare un aquilone e mi sono tagliato un dito". Paquetà ha spiegato perché sia stato necessario un intervento chirurgico che lo terrà fermo per qualche giorno mettendo in standby le sue vacanze: "Va tutto bene, ma per evitare problemi di movimento in futuro, ho avuto un piccolo intervento chirurgico. Ma sto bene". Paquetà è reduce da una stagione importante al Lione in Francia con il quale ha segnato 11 gol e 7 assist in 44 presenze complessive.