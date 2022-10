Strage allo stadio in Indonesia, l’invasione di campo diventa una trappola letale: 127 morti Tragedia in Indonesia in occasione di un match valido per il massimo campionato la Liga 1, con 127 morti tra cui due bambini. Un bilancio destinato ad aumentare.

A cura di Marco Beltrami

Tragedia in Indonesia. Una partita di calcio valida per il massimo campionato, la Liga 1, si è trasformata in una carneficina. Tutto è partito dalla rivolta dei tifosi locali, che hanno fatto invasione di campo, costringendo la polizia ad intervenire con i lacrimogeni. Il panico generatosi, ha scatenato un tentativo di fuga finito malissimo. Il bilancio infatti è pesante, con 127 morti tra cui 2 bambini e quasi 200 feriti. La ricostruzione di quanto accaduto è agghiacciante.

Quella tra Arema e Persebaya non era una partita come tutte le altre. Il Super East Java Derby in programma allo stadio Kanjuruhan a Malang era attesissimo da entrambe le tifoserie, protagoniste di un'accesa rivalità. Il match è stato vibrante con i padroni di casa che dopo essersi ritrovati sotto di due gol sono riusciti a pareggiare illudendo i propri sostenitori. Questi ultimi però sono piombati nello sconforto, quando gli ospiti hanno piazzato il nuovo sorpasso, andando dunque a vincere. La frustrazione si è trasformata in follia, ed ecco l'invasione di campo degli ultrà dell'Arema, infuriati per il ko contro quella che è una diretta concorrente.

La polizia a quel punto non ha perso tempo e per arginare la massiccia ondata di tifosi riversatisi sul terreno di gioco, ha utilizzato le maniere forti facendo anche ricorso ai lacrimogeni. A quel punto si è scatenato l'inferno: i tifosi protagonisti dell'invasione, ma anche quelli sugli spalti, in preda al panico hanno iniziato a correre cercando una via di fuga, scavalcando anche le recinzioni. Molti di loro però per gli effetti della nube di fumo hanno perso coscienza, finendo per terra. Qui sono stati calpestati da chi ha provato in tutti i modi a lasciare l'impianto.

Un caos interminabile durato diversi minuti, all'interno di disordini incontrollabili. Un vero e proprio inferno, che ha lasciato uno scenario apocalittico con tanti cadaveri disseminati all'interno dello stadio, e altrettanti feriti. Come se non bastasse poi gli ultrà si sono scagliati contro gli agenti, con scontri e auto della polizia incendiate.

Il bilancio parziale è terribile: 127 morti, tra i quali due bambini e altrettanti agenti di polizia. Purtroppo però il numero delle vittime è destinato ad aumentare visto che i feriti sono circa duecento, alcuni molto gravi. I video di quanto accaduto sono davvero da incubo, compreso quelli registrati all’interno degli ospedali, dove alcuni corridoi sono diventati dei punti di raccolta dei cadaveri dei tifosi che non ce l’hanno fatta.