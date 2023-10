Stefano Tacconi torna a casa, l’annuncio sui social del figlio: “Abbiamo vinto” Un anno e mezzo dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito, Stefano Tacconi torna a casa. La bella notizia l’ha data con un post social il figlio Andrea.

A cura di Alessio Morra

Un anno e mezzo dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito, Stefano Tacconi torna a casa. L'ex portiere della Juventus ha completato la riabilitazione nel centro specializzato di San Giovanni Rotondo. L'annuncio lo ha dato il figlio, Andrea, che su Instagram ha postato una foto assieme al papà, e a corredo ha scritto: "Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme".

Il 23 aprile 2022 era un sabato, quel pomeriggio giunse una brutta notizia. Tacconi era finito in ospedale a causa di una emorragia cerebrale. L'ex numero uno di Juve e Nazionale pochi giorni dopo finì fuori pericolo. Ma poi pian piano ha iniziato un'altra partita, che come ha detto il figlio è riuscito a vincere. C'è voluto tempo per tornare a casa. Una lunga risalita, tanta fatica, tanti momenti difficili, vissuti anche con l'appoggio del figlio, Andrea, che gli ha dato forza e coraggio. E il figlio ha documentato i passaggi più importanti, come il momento in cui Tacconi è tornato a camminare.

Ora Tacconi torna a casa, ha lasciato la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove ha trascorso gli ultimi due mesi per completare le cure di riabilitazione in seguito all'emorragia cerebrale. Tacconi, che con la Juventus ha vinto tutto – è uno dei pochi al mondo ad aver conquistato le tre competizioni internazionali del passato (Coppa Campioni, Coppa Coppe, Coppa Uefa) – ora tornerà a Cusago, in provincia di Milano.

Lì lo attendono a braccia aperte la moglie Laura Speranza, e gli altri tre figli: Virginia, Vittoria Maria e Alberto. Poi, tra qualche tempo, Stefano Tacconi, quando la guarigione sarà completa, potrà tornare allo Stadium per ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi.