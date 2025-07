Stefano Okaka trova squadra dopo due anni da disoccupato: non aveva mai annunciato il ritiro

Stefano Okaka Chuka ha giocato la sua ultima partita più di due anni fa: era l'8 maggio 2023 quando l'attaccante di Castiglione del Lago entrava dalla panchina per gli ultimi 10 minuti di match tra il suo Istanbul Basaksehir e il Galatasaray. Da quel momento di Okaka si sono perse le tracce, ma l'ex nazionale italiano (5 presenze e un gol) non ha mai annunciato il ritiro: semplicemente le offerte arrivategli non sono state ritenute meritevoli di essere considerate. Almeno fino ad oggi: Stefano ha svolto in giornata le visite mediche col Ravenna e inizierà ad allenarsi coi giallorossi in vista di un possibile tesseramento.

Stefano Okaka ha fatto le visite mediche col Ravenna: giocherà in Serie C

Sarebbe un colpaccio per la Serie C, categoria dove il Ravenna sarà ripescato ufficialmente il 24 luglio assieme all'Inter Under 23, al posto rispettivamente del Brescia e della SPAL. Il 25 saranno presentati i tre gironi del campionato (il Ravenna dovrebbe finire nel B), mentre i calendari saranno pubblicati il 28. L'idea di dare una chance a Okaka, che compirà 36 anni il prossimo 9 agosto, è venuta al presidente Ignazio Cipriani, che si è mosso in prima persona per convincere il calciatore cresciuto nella Roma.

Stefano Okaka il giorno dell’annuncio dell’Istanbul Basaksehir

Una carriera divisa tra Italia (Parma, Spezia, Sampdoria e Udinese le ultime tappe) ed Europa (Fulham, Anderlecht, il Watford di Mazzarri e infine l'Istanbul Basaksehir) quella di Okaka, che dopo due stagioni in Turchia è rimasto fermo per due anni. "Il tempo va veloce – ha raccontato il mese scorso a ‘Sky Sport' – Dopo vent'anni per la prima volta mi sono un po' fermato per godermi la famiglia e il tempo libero. In realtà alla fine passavo tutto il tempo ad allenarmi e guardare partite di calcio in TV in continuazione, il calcio è la mia vita da quando sono nato".

Cosa è successo nei due anni in cui è sparito: "Tante offerte, ma ho preferito prendermi il mio tempo"

Dopo l'addio all'Istanbul Basaksehir (risoluzione consensuale nell'agosto 2023), Okaka è sparito dalla circolazione: "La mia ultima avventura è stata a Istanbul per due stagioni. Avevo un altro anno di contratto, ma decisi di interrompere il rapporto. Tramite mio fratello Carlo, che è il mio agente, ho ricevuto tante offerte in questi mesi, ma ho preferito prendermi il mio tempo perché volevo un progetto che mi stimolasse. Ma mi sento sempre un calciatore, certo! Mi alleno e sto bene. Da dove mi piacerebbe ripartire? Non so sinceramente. Io mi alleno e, ripeto, sto davvero bene. Se c'è qualche progetto che mi stimola, vediamo…".

Okaka festeggia dopo aver segnato in un Sampdoria–Milan del 2014

Evidentemente il presidente del Ravenna è riuscito a toccare le corde giuste di Okaka, che dal canto suo non aveva mai pensato al ritiro: "Se ho ancora un sogno da realizzare? Per me il sogno non è mai la destinazione, ma la strada che fai per arrivare a destinazione. E io di strada sento di averne ancora da fare…".