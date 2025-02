video suggerito

Stankovic esce dal campo in lacrime, infortunio al ginocchio per lui: brutta tegola in casa Venezia Filip Stankovic esce dal campo in lacrime poco prima del 20′ di Udinese-Venezia: infortunio al ginocchio per il portiere e Di Francesco costretto al cambio: tegola per i lagunari. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filip Stankovic esce dal campo in lacrime poco prima del 20′ di Udinese-Venezia: infortunio al ginocchio per il portiere e Di Francesco costretto al cambio: tegola per i lagunari. Al suo posto in campo Jesse Joronen.

L'estremo difensore arancioneroverde ha richiamato l'attenzione della sua panchina dopo un rinvio, con il ginocchio sinistro che ha fatto una brutta rotazione: immediata la chiamata del cambio da parte dello staff medici, con l'estremo difensore che si è accomodato in panchina tra le lacrime e il dolore.

Stankovic esce dal campo in lacrime, infortunio al ginocchio

Stankovic è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco al minuto 17 del primo tempo, a causa di una torsione innaturale del ginocchio sinistro dopo un rinvio: il portiere del Venezia ha subito richiamato l'attenzione dei compagni e della sua panchina perché ha capito immediatamente che quel problema non gli avrebbe permesso di poter continuare la gara del Bluenergy Stadium.

Leggi anche Scalvini esce dal campo in barella dopo un infortunio alla spalla: cosa è successo in Champions

Si aggiunge anche il giovane portiere alla lista di infortuni registrati dai lagunari da inizio stagione: una situazione con cui Eusebio Di Francesco sta convivendo in maniera costante e che ha creato diversi problemi al percorso dei veneti in campionato.

Bisognerà attendere l’esito degli esami per capire meglio quelle che sono le reali condizioni del giocatore e il tipo di infortunio ma, a primo impatto, non sembra affatto una situazione semplice per Stankovic. Il portiere è stato costretto a lasciare il campo molto dolorante e non riusciva a poggiare il piede a terra: le prime sensazioni non sembrano positive e potrebbe trattarsi di un problema serio per l'estremo difensore lagunare, che stava facendo molto bene in questa stagione agli ordini di mister Di Francesco ed era stato uno dei più positivi dell'intera rosa del Venezia nonostante la giovane età.