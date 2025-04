video suggerito

Stanisic rivede le immagini della spinta al raccattapalle, la sua reazione è imbarazzatissima Il difensore del Bayern Monaco si è scusato per quel brutto gesto compiuto nella fase più calda della partita di Champions contro l’Inter. “È stato un po’ stupido da parte mia spingerlo”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Josip Stanisic è il calciatore del Bayern Monaco che, nel concitato finale della partita contro l'Inter, s'è lasciato andare a un brutto gesto per il quale si è successivamente scusato. Ha ammesso di essersi lasciato prendere la mano e aver agito in maniera impulsiva. Trascinato dall'adrenalina del match, il difensore croato s'è scagliato contro un raccattapalle che era a bordo campo a San Siro e lo ha spintonato in malo modo. Perché? Voleva recuperare in tutta fretta la palla che il ragazzo aveva preso in occasione di una rimessa laterale. Voleva evitare il solito trucchetto della perdita di tempo quando serve aggrapparsi anche ai secondi pur di spezzare il ritmo degli avversari. Voleva che la sfera tornasse subito in gioco perché la sua squadra in quel momento stava schiacciando i nerazzurri alla ricerca del gol che avrebbe mandato la sfida ai supplementari. Voleva… ha fatto solo una pessima figura, rischiando perfino un provvedimento disciplinare severo (il cartellino rosso). Ma non gli interessava, era disposto a tutto pur di essere utile alla causa. Poi se n'è pentito.

Il difensore del Bayern spinge in malo modo un raccattapalle

E stato lo stesso Stanisic a cospargere il capo di cenere in diretta tv, lo ha fatto nel corso delle interviste. Sbollito il furore agonistico, ha capito di aver commesso una sciocchezza spingendo in quel modo quel ragazzino apparso poco reattivo nel recupero della sfera. Le immagini video hanno raccontato quel frangente dell'incontro con dovizia di particolari: si vede la sfera che esce e arriva quasi tra i piedi del raccattapalle, per un attimo a lui si avvicina il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Poco dopo sopraggiunge il difensore del Bayern Monaco che, utilizzando modi poco garbati, butta per terra il ragazzino, disarcionandolo dallo sgabello.

Stanisic ammette di aver sbagliato: "Sono stato stupido"

"Ogni squadra al mondo perde tempo quando è in vantaggio – le dichiarazioni del calciatore a mente finalmente fredda -. È stato un po' stupido da parte mia spingerlo", un'affermazione che gli fa onore alla luce delle polemiche generate e dal clima che in campo è stato reso ancora più infuocato proprio da quel comportamento molesto. Lui se l'è cavata (non ha preso nemmeno un giallo) mentre un componente della panchina nerazzurra è finito sul taccuino del direttore di gara (Vincic) per aver reagito con rabbia a quella situazione