Spunta una data per la presentazione di Mbappé al Real Madrid: seguirà il consiglio di Messi Secondo El Chiringuito Mbappe sarà presentato a Madrid tra un mese: l’addio al PSG sarebbe stato favorito da un consiglio dato da Messi prima di andare via.

A cura di Ada Cotugno

Il PSG potrebbe perdere un'altra delle sue stelle: dopo l'addio di Leo Messi, partito in direzione Miami, anche Kylian Mbappé potrebbe decidere di lasciare Parigi per sposare il progetto del Real Madrid. Gli spagnoli lo seguono con interesse da diverso tempo e secondo El Chiringuito TV l'affare sarebbe praticamente concluso, tanto da stabilire anche la data della possibile presentazione al Bernabeu.

Non è una novità che i Blancos siano rimasti incantati da Mbappé: il francese è in cima alla loro lista dei desideri da diversi anni, ma le altissime richieste del PSG hanno sempre scoraggiato qualsiasi tipo di approccio, almeno fino a questo momento.

Nei giorni scorsi il giocatore aveva scritto una lettera al suo club in cui spiegava di non voler prolungare ulteriormente il suo contratto (che scadrà nel 2024), una mossa per mettere i parigini spalle al muro. In questo modo Mbappé avrebbe aperto la porta alla cessione in questa sessione di mercato, minacciando altrimenti di partire a parametro zero fra un anno.

Leggi anche Bellingham è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid: quanto è costato realmente

Il club spalle al muro: se non vede in questa estate l’attaccante rischia di perderlo a basso costo.

La tentazione dietro a tutto ciò è ovviamente il Real Madrid che aveva tentato l'approccio già nell'ultima sessione di mercato. La Spagna è la meta preferita dal giocatore che adesso avrebbe trovato anche l'accordo definitivo con la nuova squadra che sborserebbe per lui circa 120 milioni di euro, a fronte dei 200 chiesti dal PSG.

Secondo l'indiscrezione della tv spagnola tutto sarebbe andato a buon fine e Mbappé sarà presentato come nuovo giocatore dei Blancos il prossimo 23 luglio. Una data esatta, una bomba di mercato che cambia gli equilibri del calcio europeo e dimostra ancora una volta la forza del Real che dopo aver perso Benzema si consola con uno dei più grandi talenti in circolazione.

Dopotutto il francese ha ascoltato soltanto il consiglio di un amico. Prima di lasciare il PSG era stato Leo Messi a suggerirgli di cambiare squadra e andare in Spagna: la Pulce gli aveva presentato come prima alternativa il Barcellona per ovvi motivi di cuore, ma poi lo aveva sollecitato ad accettare l'offerta del Real Madrid senza perdere ulteriore tempo.

La motivazione? Per Defensa Central, media molto vicino ai Blancos, per l'argentino il suo compagno di squadra meritava di essere al centro di un progetto vincente e vero, che gli permetta di poter far passi in avanti anche in campo europeo e di vincere trofei importanti.