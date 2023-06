Mbappé invia una lettera al PSG con la decisione sul suo futuro: club con le spalle al muro Mbappé ha inviato una lettera ufficiale al PSG per spiegare la sua decisione in merito al contratto. Una situazione che mette il club con le spalle al muro visto che Kylian non prolungherà fino al 2025.

A cura di Marco Beltrami

Altro giro, altra corsa ma questa volta le cose potrebbero andare molto diversamente. Venti di tempesta tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain, con una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia e in particolare da L'Equipe. Secondo il tabloid, l'attaccante avrebbe inviato una lettera ufficiale al suo club annunciando in maniera netta le sue volontà future. Una situazione che infiamma il mercato.

Una comunicazione formale diretta ai vertici del Paris Saint-Germain quella dell'ex Monaco che ha spiegato di non avere nessuna intenzione di prolungare il suo contratto di una stagione, fino al 2025. Una situazione che cambia i piani della società della Tour Eiffel, che a questo punto potrebbe essere costretta a cedere una delle sue stelle più brillanti per impedire che parta poi a zero.

Facciamo un passo indietro alla scorsa turbolenta estate. Anche in quell'occasione Mbappé sembrava ormai pronto a trasferirsi al Real Madrid, prima del sorprendente dietrofront con il rinnovo fino al 2024, e non di tre anni come annunciato in prima istanza dal club. Tutto con l'inserimento nel suo contratto di una clausola per la proroga di un anno da attivare entro il 31 luglio. E nella lettera il bomber della nazionale francese ha anticipato la decisione di non far scattare il prolungamento, con il contratto dunque che scadrà alla fine del prossimo campionato.

Il perché di questa scelta? Mbappé si sarebbe sentito tradito dalla presidenza del PSG e dalle promesse fatte per convincerlo a rimanere, compreso quelle relative al peso specifico nel club rispetto a Neymar e Messi. Dopo questa decisione, Mbappé sarà libero già dal prossimo gennaio di scegliere la prossima destinazione e di partire poi a giugno 2024 a zero con buona pace del PSG.

Ecco allora che si è scatenato un vero e proprio terremoto all'interno della società transalpina, che a questo punto sta valutando di monetizzare il più possibile da una cessione immediata di Mbappé. Quale destinazione? Ovviamente in pole c'è sempre il Real Madrid che pochi giorni fa ha annunciato la separazione con Benzema.