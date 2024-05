Sainz messo spalle al muro per il dopo Ferrari: costretto a scegliere subito tra Audi e Mercedes

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Carlos Sainz a fine stagione dovrà lasciare la Ferrari per fare spazio a Lewis Hamilton ma, forte di essere al momento il pilota libero più interessante, non ha ancora deciso con chi correrà nel Mondiale di Formula 1 2025. Lo spagnolo ha sul tavolo due offerte ed è impegnato in diverse trattative ma adesso si trova messo spalle al muro dato che Audi gli ha dato un ultimatum fissando una data di scadenza per ricevere un sì o un no. E questo rovina i piani del madrileno che contemporaneamente sta trattando anche con la Mercedes e con la Red Bull.

Le offerte sul tavolo di Carlos Sainz per la F1 2025

Ad oggi infatti Carlos Sainz ha due vere offerte per il 2025: quella ricchissima dell'Audi che entrerà ufficialmente in Formula 1 dal 2026 ma che già sta dirigendo le operazioni nella Sauber e quella presentatagli dal team principal della Mercedes Toto Wolff. Con la Red Bull invece al momento ci sono solo dei colloqui dato che solo durante la pausa estiva verrà deciso il futuro di Sergio Perez (il cui contratto è in scadenza al termine della stagione) e chi sarà dunque il compagno di squadra del tre volte campione del mondo Max Verstappen.

L'ultimatum di Audi: la maxi-offerta ha una data di scadenza

Carlos Sainz dunque vorrebbe prendere tempo per avere il quadro completo della situazione e valutare tutte le opzioni a sua disposizione ma l'ultimatum di Audi ha rovinato i suoi piani. La casa tedesca (che ha già annunciato l'ingaggio di Nico Hulkenberg con un contratto pluriennale) non intende più aspettare e pertanto ha fissato una data di scadenza alla sua generosissima offerta (secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Germania: un triennale da circa 28 milioni di euro a stagione) che lo spagnolo ha messo in stand-by perché titubante sul fatto che nel 2025 dovrebbe correre con la Sauber e dunque rassegnarsi ad una stagione da centro-retro gruppo. Come riporta F1-Insider.com, infatti, l'offerta di Audi è valida fino al prossimo GP di Monaco che andrà in scena a Monte Carlo nel weekend del 26 maggio e se entro quella data non arrivasse ancora la risposta del 29enne madrileno si virerà su un altro pilota.

I dettagli dell'offerta Mercedes condizionata da Verstappen e Kimi Antonelli

Ma il classe '94 ha dubbi anche sull'offerta presentatagli dalla Mercedes che per il Mondiale di Formula 1 2025 gli offrirebbe una macchina più competitiva e più ambiziosa rispetto alla Sauber. Dubbi che nascono dalla durata del contratto offertogli da Toto Wolff: un anno con opzione di rinnovo per gli anni successivi a favore della squadra. Il team principal vuole infatti tenersi aperte tutte le porte per il 2026 (quando inizierà la nuova era della F1 con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico) dato che la permanenza di Max Verstappen in Red Bull non è più così certa come poteva apparire fino a qualche tempo fa e dato che ripone enormi speranze sul giovanissimo talento italiano Andrea Kimi Antonelli (che in questi giorni sta effettuando il suo terzo test privato con una Formula 1 girando a Silverstone con la W13 del 2022 alternandosi con Mick Schumacher) che, dopo un primo passaggio in Williams, nel 2026 potrebbe già essere pronto per un top-team

La griglia di partenza della Formula 1 2025 ad oggi

Red Bull: Max Verstappen (confermato); ?

Ferrari: Charles Leclerc (confermato); Lewis Hamilton (nuovo)

Mercedes: George Russell (confermato); ?

McLaren: Lando Norris (confermato); Oscar Piastri (confermato)

Aston Martin: Fernando Alonso (confermato); Lance Stroll (confermato)

Racing Bulls: ?; ?

Sauber: Nico Hulkenberg (nuovo); ?

Alpine: ?; ?

Haas: ?; ?

Williams: Alexander Albon (confermato); ?

