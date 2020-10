Andrey Galabinov è stato uno dei calciatori che ha sorpreso maggiormente in quest'inizio di Serie A. E il bomber bulgaro è stato anche uno dei giocatori più cercati al Fantacalcio, dove nelle aste si prova sempre a sorprendere con un nome magari non molto noto. Purtroppo, però, l'attaccante dello Spezia è costretto a fermarsi a causa di un infortunio. E lo stop potrebbe essere addirittura di un mese. Galabinov rischia di saltare almeno quattro partite. Ko anche Ramos, che a causa di una lesione al quadricipite può fermarsi per un mese. Il comunicato del club ligure:

Lo Spezia Calcio comunica che i primi esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Andrej Galabinov, uscito anzitempo dalla sfida disputata sul terreno del "Meazza" domenica sera, hanno evidenziato una lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra. Juan Ramos, fermatosi in occasione della seduta di rifinitura precedente alla trasferta in casa del Milan, ha riportato una lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra. Per entrambi i calciatori – conclude la nota – è iniziato il protocollo terapeutico personalizzato; ulteriori esami di controllo saranno necessari prossimamente per il monitoraggio delle condizioni e per valutare al meglio le tempistiche di guarigione.

Lungo stop per Andrej Galabinov

A causa della lesione muscolo tendinea al quadricipite della gamba destra l'ex attaccante del Livorno rischia di rimanere ai box per tutto il mese di ottobre e proverà a essere in campo a metà novembre, e cioè dopo la prossima sosta delle nazionali. Galabinov, autore di tre gol nelle prime tre giornate di Serie A, non ci sarà contro Fiorentina, Parma, Juventus e Benevento e dovrebbe tornare per il match con l'Atalanta del 21 novembre. Le stesse partite le dovrebbe saltare anche Ramos. Due grossi problemi dunque per il tecnico Italiano.