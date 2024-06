Spalletti emozionato nell’elogiare Jannik Sinner: si ritrova senza parole, s’inventa un neologismo

video suggerito

Luciano Spalletti nella conferenza stampa nel post gara di Italia-Turchia ha voluto rivolgere anche i suoi personali complimenti a Jannik Sinner, neo numero 1 del tennis mondiale, primo italiano nella storia a raggiungere un risultato così importante e che ha segnato una giornata fondamentale per tutto il nostro sport: "Stracomplimenti… è un toppissimo".

Nel pomeriggio di martedì 4 giugno, alle 16.55 l'Italia del tennis è entrata di diritto nella storia grazie a Jannik Sinner che ha conquistato la posizione n.1 del ranking ATP "approfittando" del ritiro di Novak Djokovic dal Ronald Garros. Un risultato epico, straordinario che lo stesso altoatesino ha accolto con la naturalezza e la compostezza di sempre, sorprendendo ancora una volta tutti, per un equilibrio e una maturità impressionanti al di là della giovane età e di quanto accaduto.

L'emozione di Spalletti nell'elogio a Sinner

Un pomeriggio fantastico che ha preceduto la serata dedicata all'amichevole dell'Italia contro la Turchia dopo la quale Luciano Spalletti ha risposto volentieri anche sul tema del giorno: Sinner nuovo numero 1 al mondo. Un emozionato ct ha così espresso il proprio pensiero: "Sono tra i più felici di vederlo come numero uno al mondo, perché lui ha proprio tutte quelle qualità della persona top.. è toppissimo, proprio come persona."

Una licenza "poetica" con un neologismo che riesce a racchiudere in una sola parola il sentimento di Spalletti che accomuna tutti gli italiani, ammaliati dall'escalation di Sinner a livelli assoluti in pochissimo tempo: "Si respira questo fatto, nonostante la sua giovane età, ha questa maturità, questo equilibrio personale. Ha una qualità di riuscire a mettere in modo costante a disposizione della sua professione qualsiasi momento di vita. Insomma, glielo si legge in tutto quello che fa. Un successo meritatissimo, per cui gli si dice semplicemente bravo e lo si vorrebbe tutti abbracciare, gli si vorrebbe stargli più vicino e assorbire quello che è il suo calore, l'intelligenza della persona, dell'uomo. Stracomplimenti" ha concluso il ct della nazionale italiana, "più meritato di questo io penso non ci sia possibilità di andarlo a trovare un altro così"

I complimenti della Nazionale a Jannik

Anche la Federcalcio non aveva voluto dimenticare la giornata speciale del tennis italiano e del nostro sport in generale. Poco prima della sfida amichevole contro la Turchia, infatti, sui social della Federazione era arrivato il caloroso saluto di tutta la squadra per celebrare lo storico n.1 nel ranking: "Congratulazioni, Jannik" la scritta a corollario di tutti i giocatori e il ct Spalletti ritratti insieme al nuovo leader del tennis mondiale.