Spalletti dopo la cena con De Laurentiis: “Il futuro sarà bellissimo, il Napoli fa i passi giusti” Il presidente e l’allenatore del Napoli si sono incontrati venerdì sera. L’accordo tra De Laurentiis e Spalletti sembra vicino alla definizione. Il tecnico potrebbe firmare un biennale.

A cura di Alessio Morra

L'incontro tanto atteso tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti c'è stato. Il presidente e l'allenatore del Napoli si sono incontrati venerdì sera in un ristorante del centro cittadino. Lì hanno parlato del futuro e hanno iniziato a programmare la prossima stagione. La permanenza del tecnico toscano sembra assai probabile. De Laurentiis uscendo da quel locale ha rassicurato tutto l'ambiente.

Lo scudetto è stato vinto, in anticipo e anche in modo netto. Ma la conferma ufficiale di Spalletti ancora non è arrivata, nonostante De Laurentiis abbia fatto sapere di aver sfruttato l'opzione che allunga il contratto dell'allenatore di un'altra stagione. Spalletti però non ha ancora detto sì. Da qui sono nate tante voci, tanti rumors, che per la verità non hanno trovato reali conferme.

Quest'incontro serviva per sciogliere gli eventuali dubbi. Spalletti ha scherzato uscendo dal Centro tecnico di Castel Volturno da dove è scappato mentre indossava una maschera simile a quella di Osimhen. De Laurentiis a Spalletti sembra intenzionato a offrire non uno ma due anni di contratto, con un ingaggio maggiore. Ma soprattutto al tecnico dirà che la rosa non sarà smantellata, non andranno via tutti i big. In fondo ADL ha dichiarato pubblicamente di voler provare a vincere la Champions League.

Le dichiarazioni di De Laurentiis sembrano far pensare che anche nella prossima stagione Spalletti sarà l'allenatore del Napoli. Queste le parole dette ai tifosi uscendo del ristorante: "State sereni. Vincere la Champions? Io la vincerei sempre, tutti gli anni. Ma mica scendo in campo". Spalletti invece ha detto: "Il futuro sarà bellissimo! Il Napoli ha fatto un passo corretto e l’altro pure".