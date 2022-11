Southgate è vicino agli ottavi ma scatena l’ira dell’Inghilterra: “Il migliore non gioca” L’Inghilterra è vicina agli ottavi dei Mondiali in Qatar ma nonostante questo il Ct Southgate ha scatenato l’ira del popolo inglese per via del mancato impiego di Foden. Solo 19 minuti in due partite: contro gli USA è rimasto in panchina per tutta la gara.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro gli USA. Un risultato che comunque avvicina la nazionale di Gareth Southgate alla qualificazione agli ottavi di finale senza però convincere il popolo inglese. Tutta colpa di alcune sostituzioni giudicate "incomprensibili" da diversi tifosi sui social che si sono scagliati proprio contro il Ct dell'Inghilterra le cui scelte destano grande preoccupazione. "Ma come fa ad allenare – scrivono alcuni – Cosa gli hanno fatto?". Il riferimento del popolo inglese è a Phil Foden e Trent Alexander-Arnold. Nemmeno nella seconda gara della fase a gironi dei Mondiali Southgate ha fatto entrare in campo il terzino del Liverpool a cui viene preferito Trippier ma soprattutto il talento del Manchester City.

Henderson cerca di consultarsi con Southgate per chiarire alcuni aspetti tattici della partita.

Quest'ultimo è infatti rimasto in panchina per tutto il tempo nonostante lo 0-0 contro gli USA che palesemente doveva essere sbloccato dalla giocata del campione. Campione che poteva essere proprio l'attaccante classe 2000 che invece è rimasto in panchina tutto il tempo palesemente seccato dalla decisione del suo allenatore. Non è stato messo in campo e a lui è stato preferito Grealish e Rashford. Per Foden solo 19 minuti da subentrato contro l'Iran nella gara d'esordio finita 6-2. Poco per poter mettere in mostra tutta la sua tecnica, quella che ha fatto innamorare Guardiola e il popolo inglese di uno dei più grandi fenomeni del calcio in Inghilterra. Durissimo lo sfogo in diretta tv di Gary Neville su questo argomento.

Foden visibilmente seccato in panchina dopo il mancato ingresso in campo contro gli USA.

L'esclusione di Foden dalla squadra inglese è stata criticata da Neville, che ha sottolineato che Foden attualmente è il giocatore più talentuoso della squadra. L'opinionista tv non riesce a capire perché non fosse stato incluso nella squadra di Southgate nel bel mezzo della gara contro gli USA. "So che Phil Foden non sta giocando, ma per Phil Foden non giocare per l'Inghilterra è un vero peccato perché è un talento enorme", ha detto Neville durante la pausa dell'intervallo su ITV Sport. “Penso che sia il nostro miglior giocatore, il nostro miglior talento di sempre – ha aggiunto – Dovrebbe giocare in quella squadra".

Ma ciò che ha stupito principalmente i tifosi dell'Inghilterra è stato lo sfogo pubblico di uno dei grandi protagonisti del passato della nazionale inglese: Michael Owen. L'ex golden boy della nazionale dei "Tre Leoni" affida a un tweet sul suo account ufficiale il suo pensiero su Foden, senza mai nominarlo: "Stupito dal fatto che finora abbiamo utilizzato 14 giocatori, ma il nostro giocatore più talentuoso è ancora seduto in panchina". Insomma, nonostante gli ottavi quasi in tasca, la gestione della rosa da parte di Southgate ancora non convince i tifosi dell'Inghilterra che a fine partita hanno anche fischiato la propria nazionale per lo 0-0 contro gli USA.