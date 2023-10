Sousa sorprende la Salernitana in vista di Monza: raduna la squadra in una pizzeria della città La Salernitana vuole trovare la giusta concentrazione per la sfida col Monza in campionato. Ecco perché il tecnico dei granata Paulo Sousa ha pensato bene di raduna tutta la squadra in una pizzeria della città con uno scopo ben preciso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il momento della Salernitana di Paulo Sousa non è dei migliori. Nonostante una buona prestazione – risultato a parte – contro l'Inter che dopo l'ingresso di Lautaro ha strapazzato 0-4 i granata all'Arechi proprio grazie al poker dell'argentina, la classifica dei campani è ora preoccupante. Prima della sosta c'è la partita di Monza, autentico spartiacque della stagione poiché rappresenta già un match importante per la salvezza. L'allenatore portoghese, dopo le sconfitte contro Lecce, Torino, Empoli e appunto Inter, intervallate dal pareggio interno col Frosinone, è a caccia della prima vittoria stagionale dopo gli altrettanti risultati in parità contro Roma e Udinese.

Davanti c'è la squadra di Palladino che con un Papu Gomez in più può mettere ulteriormente paura. Sousa ha così pensato bene di allentare la tensione derivata anche da diversi fattori: il caso Dia, il rendimento altalenante di Ochoa, della difesa e dei vari infortuni di Lassana Coulibaly e Candreva (entrambi in fase di rientro ndr). L'allenatore ha pensato a un'idea che la squadra ha sposato subito: un pranzo in una pizzeria della città con uno scopo ben preciso.

Paulo Sousa durante la gara poi persa dalla Salernitana contro l’Inter.

L'allenatore ha infatti invitato la squadra non solo per mangiare la pietanza più famosa al mondo, ma anche e soprattutto per improvvisarsi loro stessi pizzaioli per una giornata. Un'iniziativa incentrata per fare gruppo, amalgamare i nuovi all'interno della rosa e stringere ulteriormente il legame tra i giocatori che già facevano parte del gruppo nella passata stagione. Come scrive il Mattino, i giocatori hanno dunque indossato il grembiule e armati di acqua e farina con tanto di pala, hanno prima preparato e poi mangiato la pizza.

Sousa ha organizzato il lavoro a coppie dando il via a un'iniziativa decisamente divertente con il chiaro scopo di unire e rilassare i ragazzi in vista della pericolosa gara contro il Monza. Un messaggio forte quello dell'allenatore che ha voluto fortemente invitare la squadra a dare via all'impasto della pizza, dargli forma imparando tutti insieme a farlo poi lievitare. Quella della Salernitana deve essere una crescita lenta ma che dovrà poi portare i frutti sperati: come l'impasto di una buona pizza pronta poi per essere gustata.