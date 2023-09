Dia è tornato oggi alla Salernitana ma resta un caso: aveva ricevuto un ultimatum tramite pec Boulaye Dia ha fatto ritorno alla Salernitana nella giornata di ieri. Oggi si è sottoposto ad esami clinici per capire la natura del suo infortunio. Da capire ora come vorrà agire il club con lui anche se l’intenzione di Iervolino, De Sanctis e Sousa è quella di reintegrarlo chiudendo il caso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Boualye Dia è tornato a Salerno nella giornata di sabato. Ieri infatti l'attaccante senegalese ha raggiunto la Salernitana dopo settimana d'assenza dovuti agli impegni con la nazionale, l'infortunio e presunti problemi familiari riscontri che l'hanno tenuto fermo in Francia, a Lione, per qualche giorno. C'era mistero sul ritorno del giocatore nel club campano e qualcuno già pensava che sarebbe finito fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione a gennaio. E invece non è stato così. La Salernitana l'ha sempre aspettato puntando forte di lui.

Sia il presidente Iervolino che il ds Morgan De Sanctis hanno sempre ribadito l'importanza di Dia all'interno della squadra granata sottolineando la necessità di ricucire lo strappo quanto prima. Dia aveva ricevuto un'offerta dal Wolverhampton ma la Salernitana non ha accettato la proposta di un prestito con diritto di riscatto che ha mortificato il club granata. Privarsene poi a pochi giorni dalla chiusura del mercato era un rischio enorme. Ecco perché Dia l'ha poi presa venendo escluso da Lecce. Oggi però potrebbe esserci la svolta.

Dia sarà in tribuna all’Arechi domani sera per la gara della Salernitana contro il Torino.

Il giocatore si è sottoposto nella mattinata di oggi alle visite mediche con lo staff della Salernitana. La lesione al muscolo paventata dalla federazione senegalese e le conseguenti due settimane di stop, non convincevano il club granata. Oggi sicuramente se ne saprà di più. Nel frattempo Paulo Sousa ha confermato il ritorno del giocatore nella conferenza stampa della vigilia in vista del match di domani sera contro il Torino: "L'ho visto questa mattina, poi è andato a fare un po' di visite mediche – ha spiegato – A breve il dottore vi aggiornerà. Io so che è un ragazzo che mi ha dato sempre tutto e che ha sempre fatto il massimo per la Salernitana e per la tifoseria".

Il caso sembra essere rientrato. Da capire ora come vorrà agire la Salernitana anche se è auspicabile che il patron granata non andrà oltre una simbolica tirata d'orecchie al giocatore che è parte centrale del progetto tecnico e tattico di Sousa. L'obiettivo di fatto è quello di accantonare tutto e concentrarsi sul campo, le offerte eventuale tra gennaio e l'estate prossima sarà poi valutate con massima cautela. Da sottolineare come tramite pec comunque il giocatore avesse ricevuto un ultimatum dalla Salernitana avvisando Dia che il club l'avrebbe aspettato entro sabato alle 22 altrimenti sarebbe scattata una nuova multa. Pericolo scampato con Dia che domani sera sarà in tribuna all'Arechi a incitare i compagni.