Sotto l’albero di Ronaldo spunta il regalo di un’altra squadra: ce l’ha piazzato mamma Dolores A molti tifosi di Cristiano Ronaldo non è sfuggito un dettaglio nella foto di Natale postata dal campione portoghese. Ed allora arrivano messaggi per la mamma…

A cura di Paolo Fiorenza

Oltre che fuoriclasse indiscusso del pallone, Cristiano Ronaldo è un padre di famiglia amorevole: compagno devoto della sua Georgina, il 36enne campione portoghese è prodigo di attenzioni per i suoi quattro figli, il primogenito Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo, e l'ultima nata Alana. A loro si aggiungeranno nel prossimo anno altri due gemelli, di cui è incinta la Rodriguez. Il senso del focolare domestico insomma non manca a CR7 e sotto le feste viene esaltato, come testimonia l'ultimo scatto natalizio postato dall'attaccante del Manchester United su Instagram per fare gli auguri ai suoi 382 milioni di followers.

Nella foto di gruppo si vedono Cristiano, Georgina e i figli, tutti rigorosamente in pigiama rosso, ai piedi di una rampa di scale su cui sono sedute anche la madre e la sorella di Ronaldo. E proprio mamma Dolores è senza dubbio colei che ha messo sotto l'albero di Natale il pacco che fa bella mostra di sé in basso a destra: una busta con tre lettere, SCP. Sono le iniziali dello Sporting Club de Portugal, la squadra dove il giocatore di Funchal ha mosso i primi passi ed è esploso, prima di trasferirsi nel 2003 allo United.

Si tratta dunque di un regalo acquistato nel negozio ufficiale del club di Lisbona, formazione di cui tuttora la 67enne Dolores è tifosissima e che non ha mai fatto mistero vorrebbe che fosse l'ultima della carriera di suo figlio. Il post, pubblicato anche sul suo profilo, è stato applaudito dai tifosi della squadra biancoverde, che hanno sottolineato come al pacco in questione sia stato dato un posto d'onore sotto l'albero di Natale di casa Ronaldo.

Uno dei tifosi dello Sporting ha commentato sul profilo Instagram della donna, supponendo che nella busta ci fosse una divisa da calcio: "Devi ancora dirci per chi era la maglia". Nel fondo del cuore di tutti i sostenitori dei Leões arde la fiammella della speranza di rivedere Ronaldo coi colori biancoverdi: con un contratto in scadenza nel 2023 con lo United, non potrà avvenire prima dei suoi 38 anni. Ma per quella data il ‘cannibale' portoghese potrebbe ancora essere in condizioni tali da voler ancora inseguire Champions e Palloni d'Oro. Intanto mamma se lo lavora ai fianchi…